"Сильпо" снова работает – где возобновили работу супермаркетов

В восточных областях снова открывают двери супермаркетов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
С середины апреля жители Киева, Киевской области, Сум, Чернигова и Харькова смогут снова покупать продукты в супермаркетах сети "Сильпо".
Как сообщили на сайте компании, в апреле возобновили работу более десятка супермаркетов. В ближайшие дни заработают еще несколько.
Магазины в упомянутых городах закрывали из-за проблем с логистикой. Сейчас цепочки поставки наладили, товары доставляют на склады, поэтому и на полки они попадают более стабильно и в широком ассортименте.
Кроме того, в 20 городах возобновили плановую доставку товаров. Следовательно, уже можно посетить супермаркеты по адресам:
Киев
- Вышгородская, 21;
- Героев Сталинграда пр-т, 8А;
- Малиновского, 34;
- Маяковского пр-т, 43/2;
- Милославская, 10А;
- Минский пр-т, 4А;
- Оболонский пр-т, 1Б;
- Оленивская, 3;
- Срибнокильская, 3Г;
- Чоколовский б-р, 8;
- Шептицкого, 4а.
Киевская область
- Васильков, Грушевского, 19;
- Фастов, Ступака Ивана, 4.
Харьков
- Тракторостроителей, пр-т, 59/56 – с 12 апреля.
Сумы (с 18 апреля)
- Лушпы Михаила, пр-т, 4/1.
Чернигов (с 20 апреля)
- Музыкальная, 1.
Всего в Киеве работает более 80 супермаркетов "Сильпо". Еще 18 магазинов возобновили работу в Киевской области. В Харькове работает 7 супермаркетов, 3 – в Сумах и 2 – в Чернигове. С актуальным перечнем и расписанием работы магазинов можно ознакомиться в приложении "Сильпо" или по ссылке.
В ожидании дефицита
В марте в украинских городах зафиксировали исчезновение продуктов с полок магазинов. Проблемы с продовольствием были в областях, где велись активные боевые действия. В основном раскупали дешевые базовые продукты – консервы, молочную продукцию, крупы, сахар и муку.
В то же время более дорогих товаров и "вредной" пищи было достаточно. В магазинах оставались сладости, чипсы и сухарики, сладкая вода, дорогие виды рыбы и морепродукты.
Кроме того, инфляция на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с мартом прошлого года составила 13,7%. За месяц больше всего рост цен произошел на фрукты и овощи – на 21,3% и 15,5% соответственно.
В марте на 7,9% выросли цены на сахар. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 4,6%, мясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйца – 2,1%. Рост цен произошел и на одежду и обувь – 13,3% и 12,5% соответственно.
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