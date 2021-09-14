"Сиденья просижены до гвоздей": условия в поезде "Укрзализныци" возмутили украинца (фото)

На "Укрзализныцю" пожаловался пассажир / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажир "Укрзализныци", который ехал из Херсона во Львов, пожаловался на условия в вагоне.

Как написал он в Instagram, в поезде дышать было нечем, а из сидений торчали гвозди.

"Путешествуй, как король. Вагоны ну точно мои ровесники, все старое и грязное. Тепловоз просто древний (72-го года выпуска), коптит, в вагоне дышать нечем. Сиденья просижены до жесткости алмазов, причем, периодически из этих алмазов торчат маленькие коварные гвоздики, которые легко сделают из ваших штанов модные хипстерские траузеры", – написал пассажир.

По его словам, альтернативы как добраться у украинцев практически нет.

"Впрочем, заткнем уши кусочками пены, торчащей в изобилии из старых оконных рам и не будем пререкаться", - пожаловался пассажир.

Реклама

Уже несколько лет "Укрзализныця" пребывает в кризисном состоянии из-за неэффективной работы топ-менеджмента и высокого уровня коррупции. По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила почти 12 млрд грн убытков и оказалась на грани дефолта. Как говорят эксперты, инфраструктура "Укрзализныци" должна быть модернизирована.

Украинцы высмеяли сотрудников "Укрзализныци"

В поезде из Львова над местами для пассажиров лампа была прикреплена на медицинский пластырь.

"Миша сегодня ехал из Львова 150 поездом и заметил над своим местом вот такое неординарное, я бы даже сказала, креативное решение. Лампа, кстати рабочая, была надежно прикреплена к потолку с помощью медицинского пластыря", – написала Дарья Мазур в Facebook.

Скандал в "Укрзализныце"

Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.

Среди злоумышленников:

бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";

руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние);

начальники моторвагонных депо региональных филиалов.

Ранее СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения.