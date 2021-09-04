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Без комфорта и нормальных туалетов: что говорят об "Укрзализныци" пассажиры (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
4 сентября, 15:47
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Несмотря на то, что 45% респондентов оценивают уровень услуг перевозчика как плохой, есть и те, кого сервис удовлетворяет
Некоторые украинцы считают сервис "Укрзализныци" неудовлетворительным. Коллаж "Сегодня"
Некоторые украинцы считают сервис "Укрзализныци" неудовлетворительным. Коллаж "Сегодня" / Фото: Укрзализныця

Менее половины украинцев считают, что сервис "Укрзализныци" в поездах оставляет желать лучшего. Самыми распространенными проблемами называют отсутствие комфорта в поездах, нормальных вагонов или туалетов.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопроса исследовательской компании Gradus.

45% респондентов оценивают уровень услуг перевозчика как плохой и очень плохой. Еще 43% опрошенных считают сервис железнодорожников удовлетворительным.

46% респондентов считают, что изменить ситуацию к лучшему может новое руководство, еще 43% уверены – спасти железную дорогу может реформа.

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Новые вагоны-трансформеры "Укрзализныци"

В сентябре 2021 года АО "Укрзализныця" выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров. В планах УЗ – до конца 2021 года провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов.

"Укрзализныця" проводит такие работы собственными силами. Согласно информации, после модернизации компания получает фактически новые вагоны, а их стоимость ниже, чем новых, на 30%.

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Так, в 2021 году начали курсировать после капитально-восстановительного ремонта 7 пассажирских купейных вагонов-трансформеров в составе поезда № 737/738 Запорожье – Киев.

Также УЗ вместе с производственно-инжиниринговым предприятием "Научно-производственное объединение "Рост" работают над обновлением плацкартного вагона. Пример такого был представлен на выставке подвижного состава, которая проходила на станции Киев-Пассажирский 27-29 августа 2021 года.

Напомним, УЗ также представила обновленный пригородный электропоезд, произведенный Киевским электровагоноремонтным заводом (КЭВРЗ, Украина).

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