Штрафы больше 100 тыс. и новые протоколы: что изменится для "евробляхеров" с 10 ноября

Что будет с "евробляхами" с 10 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже с 10 ноября в Украине заканчивается льготный период для владельцев так называемых "евроблях".

Это означает, что с этой среды владельцев автомобилей на европейских номерах ждут штрафы и множество протоколов.

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Какой штраф можно получить?

Если после окончания льготного периода такой автомобиль на улице остановит патрульная полиция, водитель заплатит за нерастаможенный автомобиль 8,5 тысяч гривен.

Затем полицейский передаст данные в Таможенную службу и та наложит свой штраф за превышение срока пребывания авто без регистрации на территории страны.

Эта сумма составляет уже 170 тысяч гривен, а автомобиль придется вывезти за территорию Украины.

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После 10 ноября растаможить авто из Европы можно только по полной цене и на это у владельца есть всего 10 дней с момента пересечения границы.

Какие авто нельзя растаможить?

Некоторые категории автомобилей вообще не удастся легализовать согласно действующему законодательству Украины.

Растаможить нельзя машины, попавшие в Украину в 2021 году, автомобили, въехавшие с территории РФ, а также авто:

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имеющие евростандарт Евро0 и Евро1 (год выпуска до 1995);

имеющие гибридные двигатели;

вес которых превышает 3500 тонн (3,5 т включительно).

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине могут конфисковать даже растаможенные авто в сервисном центре МВД.

Но писали, что украинцы начали массово вывозить "евробляхи" обратно в Европу.