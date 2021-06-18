Шмыгаль против НАПК. Суд поставил на паузу увольнение Витренко из "Нафтогаза"

Шмыгаль оспорил решение НАПК о "Нафтогазе" / Фото: Reuters, Сегодня, vitrenkolibrary.com

Киевский суд временно приостановил действие предписания НАПК о снятии с должности главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, которое обжаловал премьер-министр Денис Шмыгаль. Приостановка действует до момента вступления в силу решения суда по этому делу.

Об этом свидетельствуют сообщение Окружного административного суда Киева, а также данные Министерства юстиции Украины.

"Принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу", – отметили в суде.

Рассмотрение дела пройдет по правилам упрощенного искового производства. Судебное заседание назначено на 29 июня.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль через суд потребовал отменить предписание о снятии с должности главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, которое вынесло главе правительства Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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История вопроса

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков выдал предписание, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза Украины", как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные. В "Нафтогазе" при этом считают незаконным само представление Новикова и тоже обещали обратиться в суд.

В НАПК считают, что при назначении Витренко была якобы нарушена ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Она предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Аргумент НАПК: во время выполнения полномочий и.о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза".

Витренко заявил, что выводы Нацагентства – пример предвзятого отношения. Он напомнил, что Минэнерго не является органом управления "Нафтогазом". Кроме того, и.о. министра не является членом Кабинета министров, не участвует в заседаниях правительства и не голосует при принятии решений.

Напомним, "Нафтогаз" перешел в прямое подчинение Кабмина (а не Минэнерго) уже почти шесть лет назад.