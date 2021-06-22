Школы, детсады и спортплощадки: сколько потратят на "Большую стройку" в Киевской области и откуда деньги

Работы по большинству объектов завершены уже на треть, отчитались в Киевской облгосадминистрации

В Киевской области идет "Большая стройка" / Фото: Сегодня, Офис Президента Украины

На реализацию в Киевской области программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году направят 335 млн гривен. Практически все эти деньги пойдут на улучшение социальной инфраструктуры – школ, детских садов, спортивных локаций, сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

Деньги на строительство, капитальные ремонты и реконструкции поступают из разных источников:

80 млн гривен – из Государственного фонда регионального развития;

231 млн — софинансирование из местных бюджетов;

3,6 млн — средства Централизованного хранилища для хранения отработанного ядерного топлива;

20 млн — субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов.

"В этом году "Большая стройка" в нашей области включает 18 социальных объектов. Общая степень строительной готовности по ним сейчас составляет 34%. Каждую неделю имеем позитивную динамику. Реализация проектов проходит согласно плану", – сказал заместитель главы КОГА Андрей Лесовик.

Речь идет о пяти школах, шести детских садах, шести спортивных локациях и одном Центр оказания административных услуг.

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Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее рассказал, что президентская программа в этом году продолжит развитие социальной инфраструктуры. Планируется построить или отремонтировать 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах и тому подобное.

Кроме того, "Укравтодор" уже сделал первые шаги к строительству Киевской окружной дороги, заказав проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, он будет начинаться от дороги М-07 Киев – Ковель и пройдет через дороги М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков – Должанский, а обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты, и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":