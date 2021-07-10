Школа, бассейн и балкон: ТОП-8 необычных мест для майнинга криптовалюты

Доходы от добычи биткоин и Ethereum просели / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Майнинг – прибыльный бизнес. В большинстве случаев злоумышленники обустраивают криптофермы вблизи энергоактивов. Но есть и исключения – иногда майнят в самых неожиданных местах.

Портал dev.ua собрал ТОП-8 самых неожиданных локаций, где были обнаружены криптофермы.

Школа

В 2018 году директор одной из школ в Китае, Лэй Хуа, был уволен после обнаружения подключенной к электросети учебного заведения системы устройств, предназначенных для добычи криптовалюты Ethereum.

Бассейн

В 2017 году следователи Святошинского управления полиции и Службы безопасности Украины обнаружили на территории ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin. Речь идет о бассейне, который расположен в Киеве по адресу ул. Ракетная, 24-а.

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Склад

В 2021 году в Днепропетровской области подпольную майнинг-ферму разоблачили на одном из складов. Майнеры подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций. За три месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли прямых убытков на более чем 2 млн грн.

Гараж

В Нежине Черниговской области криптоферму организовали в гараже – оборудование майнеры подключили к одной из трансформаторных подстанций. За два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн. Чтобы скрыть кражу электроэнергии, они вмешались в работу учета системы.

Гостиница

В 2019 году в России года криптоферму обнаружили в отеле. Завхоз небольшой гостиницы в городе Семенове Нижегородской области почти год успешно майнил криптовалюту за счет самой гостиницы, выдавая свою ферму за обогреватель и за сервер.

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Бизнес-инкубатор

В 2021 году в Ленобласти РФ потайную ферму по майнингу биткоинов обнаружили на территории бизнес-инкубатора. Криптовалюту "добывали" в подсобке организации, которая оказывает помощь предпринимателям.

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Балкон

В 2018 году белорусский восьмиклассник Никита собрал ферму для добычи криптовалюты на домашнем балконе. Деньги на покупку видеокарт, при помощи которых происходит добыча криптовалюты, мальчик попросил у мамы.

Суд

В 2019 году СБУ установила, что должностные лица госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации Украины занимались незаконным майнингом криптовалюты.

Ранее сообщалось, что доходы майнеров биткоина и Ethereum обрушились почти вдвое.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":