Шантаж и отказ от сотрудничества: как украинские супермаркеты "нагибают" поставщиков

Как украинские супермаркеты "загоняют" поставщиков / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На фоне постоянных акций в супермаркетах предприятия постоянно жалуются на убыточность производства. Торговые сети заставляют производителей соглашаться на скидки, угрожая отказом от сотрудничества.

Об этом сообщает глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский в интервью "Главкому".

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Он говорит, что торговые сети шантажируют производителей, а те вынуждены идти на постоянные скидки, чтобы и дальше сотрудничать друг с другом.

Эксперт рассказывает, если продукт поставляется, например, на 100 грн, то сеть добавляет свою наценку 15%. Соответственно, на полке он уже стоит 115 грн. Но поставщик получает оплату не 100 грн, а 70, потому что 30% он вынужден отдать сетям за различные навязанные ему виды услуг.

"Если молоко, о котором вы говорите, стоит 38 грн за упаковку, то вычитаем 15% и получаем 34 грн – именно по такой цене товар был поставлен производителем", – объясняет Чагаровский.

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Соответственно, этот продукт вынуждены продавать за 25 грн, на каждой такой упаковке теряется 9 грн. Вдобавок ко всему, цены на энергоносители в стране растут все больше и больше.

Цены на хлеб бьют рекорды

Стоимость хлеба достигла рекордного уровня за последние пять лет. Супермаркеты сейчас продают 600 гр хлеба почти за 26 грн, хотя месяцем раньше цена колебалась на уровне 25,20 грн.

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Дороже стало покупать и нарезной хлеб. Сейчас на такую покупку придется потратить 25,50 грн, а в январе цена была 23,40 грн.

Напомним, что в Украине существенно выросли цены на гречку. Только за последние полгода популярная крупа подорожала на 15% и цена за один килограмм приближается к 50 гривен.

Раньше мы тоже рассказывали, к каким методам прибегают супермаркеты, чтобы заставить нас платить и покупать больше.