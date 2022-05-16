Сговор, война или паника? Как и почему возник дефицит топлива в Украине

С чего начался бензиновый кризис в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Серьезный дефицит бензина в Украине возник из-за боевых действий и разрушенной системы нефтепродуктообеспечения. Она базировалась на поставках горючего из России и Беларуси.

Об этом "Сегодня" рассказал эксперт рынка горючего, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

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По его словам, до войны Украина поставляла из соседних стран почти 70% нефтепродуктов, еще почти 10% снабжались морем, через наши морские порты.

"С 24 февраля мы потеряли все эти источники, а это примерно 80% потребления. Еще 20% производилось в Украине на Кременчугском и Шебелинском нефтеперерабатывающих заводах. Сейчас разрушены и они. То есть довоенная инфраструктура поставки нефтепродуктов исчезла", – рассказал Сергей Куюн.

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Бензиновый кризис в Украине

Напав на Украину, Россия начала уничтожать энергетическую инфраструктуру нашей страны, спровоцировав серьезную нехватку горючего. Сетям АЗС даже пришлось ввести определенные ограничение на его продажу.

На заправках ОККО клиенты, имеющие карту Fishka, могут получить 15, 20 и 30 литров, в зависимости от типа карты, а те, у кого Fishka нет, вообще не могут заправиться.

АЗС сети WOG заявили, что продавать смогут только 10 литров бензина в одно авто в сутки, а ограничения для отпуска в канистру отменили.

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В сети "Авиас" заправляют по 20 литров за один раз, при наличии горючего, но запрещают набирать бензин в канистры, исключительно в бак.

Ранее мы рассказывали, что Антимонопольный комитет Украины проверяет версию о сговоре больших игроков рынка для повышения цен на горючее.

Также мы писали, что в Украину уже везут горючее из США и других стран.