Сезонный ажиотаж? Кто искал работу в новогоднюю ночь

Рынок труда в Украине не останавливался даже в новогоднюю ночь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинский рынок труда не остановился даже в новогоднюю ночь. В период с 31 декабря по 2 января добавляли или редактировали свои резюме 3 200 поисковиков. Самыми активными в разгар новогодних праздников были поисковики из Киева.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.
Наиболее активными в поиске работы были:
- Представители ТОП-менеджмента (540 резюме).
- Студенты и молодые специалисты (385 резюме).
- IТ-специалисты (323 резюме).
- Специалисты из сферы маркетинга, рекламы на PR (260 резюме).
- Квалифицированные специалисты на производстве и сельском хозяйстве (256 резюме).
31 декабря на кадровом портале grc.ua работодатели разместили 10 203 вакансии, а 1 января было размещено еще 3 290 вакансий.
Больше всего предложений в праздничный период было для специалистов по продажам (4 783 вакансии), IТ-специалистов (2 226 вакансий), для студентов и людей без опыта (1 741 вакансия).
Традиционно, больше всего размещено вакансий в Киеве (5 472). На втором месте Днепропетровская область (1280 вакансий), а на третьем – Харьковская область (891 вакансия).
Что было с рынком труда в новогоднюю ночь
В течение последних нескольких часов 2021 года свои резюме заново создавали или редактировали такие специалисты:
- директор по безопасности (Киев);
- банковский сотрудник (Черновцы);
- дизайнер-художник (Дрогобыч);
- Web-дизайнер (Киев);
- фармацевт (Полтава).
А вот после боя курантов резюме разместили:
- финансовый менеджер;
- журналист – корреспондент;
- руководитель отдела продаж;
- менеджер по продажам;
- помощница руководителя.
Новые штрафы для работодателей
В Украине с 8 января начнут действовать изменения в законодательства о рекламе. Теперь работодателей будут штрафовать, если при поиске вакансий будут указывать пол работника, которого ищут.
Работодателей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа. Поскольку в данный момент в Украине минимальная зарплата – 6500 грн, то штраф будет составлять 65 000 грн, пока размер минималки не вырастет.
Ранее мы разбирались, что ждет украинский рынок труда в 2022 году, а также какие изменения ждут как работодателей, так и их работников.