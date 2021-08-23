Украина должна получить бронежилет от "Северного потока – 2" – Зеленский

Зеленский обсудит вопрос "Северного потока-2". Коллаж "Сегодня"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который начали строить в 2012 году, является оружием в руках России. Украина должна получить от Европы и США гарантии и энергетическую безопасность.

Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" накануне Дня Независимости заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это оружие. И тогда для меня, как для президента, от них нужно получить бронежилет для Украины. Потому что в противном случае мы никогда это не примем. И это не о деньгах... Это гарантии, энергетическая безопасность, объемы, транзит... Этот вопрос связан с энергетической безопасностью и временно оккупированными территориями, которые также получают газ и отопление зимой", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина должна получить гарантии не только на словах.

"У нас уже есть "прекрасно действующий" Будапештский меморандум. Я не хочу стать вторым президентом, который подпишет документ, который потом не будет защищать Украину", – добавил Зеленский.

"Северный поток – 2" и Украина

Если Россия будет использовать против Украины газопровод "Северный поток – 2", Германия инициирует санкции на уровне Европейского Союза, заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

"Если Россия снова будет агрессивно вести себя по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", – заявил Армин Лашет.

Он считает, что таким образом можно не дать России использовать газопровод как геополитическое оружие.

Напомним, чтобы ускорить сертификацию газопровода в ЕС, "Газпром" провоцирует рост цен на газ в Европе. Российская компания отказывается бронировать мощности для дополнительного транзита через Украину. В результате в ЕС формируется дефицит голубого топлива.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":