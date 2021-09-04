"Северный поток – 2" не сможет работать в коммерческом режиме – глава "Нафтогаза" назвал причину

Витренко прокомментировал запуск "Северного потока - 2". Коллаж "Сегодня"

Российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, Россия использует газ как геополитическое оружие. Поэтому сейчас нет предпосылок для того, чтобы "Северный поток – 2" заработал в коммерческом режиме.

Он отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен уже в ближайшие недели, однако, это не означает, что ему позволят работать в коммерческом режиме.

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Как заявил Витренко, с 15 октября 2021 года для населения цена на будет 7,4 грн за кубометр.

"Мы обеспечиваем объем газа, который рассчитан на основании статистической информации для нужд населения по цене 7,4 грн за кубометр. Далее "Теплокоммунэнерго", если тот объем, который они будут использовать для обеспечения потребностей бюджетных организаций, они также могут использовать по цене 7,4 грн за кубометр", – отметил Витренко.

"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2"на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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