"Северный поток – 2" готовят к запуску – Россия усилила газовый шантаж Европы

"Газпром" почти прекратил закачку газа в подземные хранилища в Европейском Союзе; Европа тем временем борется с дефицитом топлива

"Газпром" стал качать в Европу еще меньше газа / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Российский "Газпром" почти прекратил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения начался в субботу, 31 июля. Несмотря на некоторое оживление со 2 августа, поставки топлива все равно заметно упали. В Украине считают, что таким образом Кремль шантажирует Европу и пытается "выбить" для себя лучшие условия сертификации газопровода "Северный поток – 2".

Интересно, что за газовые сутки 2 августа в некоторых хранилищах газа на северо-западе Европы даже зафиксировали отбор топлива, а не его поступления, пишет Интерфакс. Также, по данным Gas Infrastructure Europe:

остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии;

начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии;

продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Также существенно сократились поставки газа по газопроводу "Ямал – Европа". Он пролегает из России в Германию через территорию Беларуси и Польши. До прошлой пятницы по "трубе" прокачивали 84 млн кубометров газа в сутки, а в начале недели объемы упали до 50 млн кубометров.

"Северный поток – 2" почти готов

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.

Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода .

. До завершения второй нитки, как заявляют в РФ, остается порядка 70 км.

Строители "Северного потока – 2" считают, что еще около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, поэтому газ по "трубе" пустят до конца 2021 года.

Как объяснял Liga.net глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, сейчас у "трубы" могут возникнуть проблемы с сертификацией в ЕС, поэтому Кремль старается добиться своего с помощью создания искусственного дефицита газа в Европе. Для этого "Газпром" урезает поставки голубого топлива в ЕС, в том числе с помощью отказа бронировать дополнительные транзитные мощности украинской ГТС.

По мнению Магокона, исправить ситуацию могло бы антимонопольное расследование против "Газпрома". Штраф тогда может составить 10% от годовой выручки – в случае "Газпрома" это миллиарды долларов.

Сам "Газпром" объясняет прекращение закачки газа в европейские хранилища стремлением сначала пополнить российские запасы газа на зиму.

Европе не хватает газа

Тем временем, европейский баланс газа уже стал остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет не только поведение "Газпрома", но и дефицит сжиженного газа (LNG) на мировом рынке.

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Из-за этого цены на газ перевалили за 500 долларов за тысячу кубометров и закрепились выше этого уровня:

в понедельник контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне 517 долларов;

во вторник – 505 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, в конце мая президент США Джо Байден решил отказаться от новых санкций в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Старые ограничения остались в силе.

В Белом доме также заявляли, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

А в конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северному потоку – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":