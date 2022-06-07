Семьи некоторых военнослужащих могут получить выплаты – как подать заявку

Как получить помощь семьям пленных военных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны семьи украинских военнослужащих получают разные виды социальной помощи, в том числе и выплаты. Законом предусмотрена и денежная помощь для семей военнослужащих, захваченных в плен или являющихся заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими.

Юрист общественной организации "Юридическая Сотня" Алла Белошенко рассказала АрмияInform, кто имеет право на помощь, и что делать, чтобы ее получить.

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Какие выплаты и кому доступны

По закону в Украине за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, сохраняются следующие виды выплат:

выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы;

в размере оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

другие ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия постоянного характера;

другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.

В то же время семьям этих военнослужащих ежемесячно выплачивают денежное обеспечение. Деньги засчитываются со дня захвата военнослужащих в плен или заложники, а также интернирования в нейтральных государствах или пропажи без вести.

Прекращаются выплаты точно в день, когда военнослужащего исключают из списков личного состава воинской части.

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Право на получение такой помощи имеют:

жена (супруг) военнослужащего, а при их отсутствии совершеннолетние дети , проживающие вместе с военнослужащим;

, проживающие вместе с военнослужащим; законные представители (опекуны, попечители) или усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства – независимо от их возраста) военнослужащего (при отсутствии жены (супруга);

(опекуны, попечители) или (инвалидов с детства – независимо от их возраста) военнослужащего (при отсутствии жены (супруга); лица, которые находятся на содержании военнослужащего или его родители (при отсутствии жены (супруга) и детей).

Как подать заявку на помощь

Члены семьи, имеющие право получать помощь, должны обратиться в воинскую часть и передать заявление на имя ее командира. Кроме того, вместе с заявлением должны быть следующие документы:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (нахождения);

справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

После этого командир может 15 дней рассматривать заявку и принять решение о выплате или отказе в выплате этого вида обеспечения. О своем решении он должен сообщить в письменном виде.

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"Выплаты делятся на всех, кто имеет на них право, в равных частях. В случае письменного отказа одного из лиц от выплаты денежного довольствия его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на его получение", – объяснила юрист.

Важно помнить, что получить эту денежную помощь не могут семьи военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части (учреждения, организации), места службы или дезертиров.

Дети участников боевых действий получат льготы

Ранее мы рассказывали, что право на льготы для обучения имеют УБД и их дети, обучающиеся по дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Право получать льготы исчезает, когда обучение в таких учебных заведениях завершается, или когда человеку исполняется 23 года.

Эти категории украинцев могут получить такую помощь:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Читайте в нашем материале, какие документы нужны для получения льгот.

Мы также писали, как Кабинет министров расширил льготы и гарантии для семей теробороны и добровольцев, и рассказывали о том, что представители теробороны в Украине получат статус ветерана войны и смогут претендовать на специальные пенсии.