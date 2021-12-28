Секретное и с условием: какие бывают завещания и как правильно составить документ

Как правильно составить завещание / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировой истории известно много примеров, когда выдающиеся люди излагали свое завещание в форме стихов, литературных произведений, картин, скульптур, ребусов и других необычных формах.

К сожалению, юридические документы – не место для творчества, и поэтому в вашем завещании должны быть четко указаны все детали, также данный документ должен составляться в установленной Законом форме, несоблюдение которой влечет нежелательные юридические последствия.

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Адвокат Адвокатского объединения "ЛЕКС ПЛЮС" Виталий Каплиенко рассказал о разновидностях завещаний и правилах их составления.

Гражданский кодекс Украины устанавливает безоговорочные требования к форме завещания – оно составляется в письменной форме, с указанием места и времени его составления.

Впрочем, письменной формы завещания недостаточно, оно должно быть нотариально удостоверенное.

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Несоблюдение нотариальной формы завещания влечет его ничтожность, что означает недействительность завещания без решения суда в силу Закона.

Однако правила по обязательному нотариальному удостоверению могут иметь исключения, отмечает эксперт.

Такие исключения обусловлены недоступностью нотариальных услуг в определенной местности или особенностью положения, в котором находится завещатель, – говорит Виталий Каплиенко.

Законом Украины предусмотрено, что в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса, завещание, кроме секретного, может быть удостоверено уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления.

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"То есть, если в вашей местности нет нотариусов, посетите местный совет и выясните, на кого из должностных лиц решением совета возложены эти функции", – отмечает адвокат.

Также исключения имеются для определенной категории граждан (военнослужащие, моряки, пассажиры судов, участники экспедиций, пациенты больниц, осужденные на заключение, задержанные), которые не могут добраться до нотариуса с учетом особенностей места их службы (нахождения), в том числе:

лица, находящиеся на лечении в больнице, госпитале, другом учреждении здравоохранения, жильцы дома престарелых и лица с инвалидностью, могут получить удостоверение завещания у главного врача, его заместителя по медицинской части или дежурного врача;

лица, находящиеся во время плавания на морском, речном судне под флагом Украины, могут обратиться за нотариальным удостоверением завещания к капитану этого судна;

участники экспедиции могут засвидетельствовать завещание у начальника этой экспедиции;

военнослужащие, а в пунктах дислокации воинских частей, объединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, а также работники, члены их семей, подают завещания на удостоверение командиру (начальнику) этих части, соединений, учреждений или заведений;

осужденные, отбывающие наказание, удостоверяют завещания у начальника такого учреждения;

лица, содержащиеся в следственном изоляторе, могут удостоверять завещания у начальника следственного изолятора.

В случае нахождения за границей удостоверение завещаний возлагается на консульские учреждения и дипломатические представительства Украины.

Независимо от того, кто удостоверяет ваше завещание, процедура удостоверения почти одинакова.

Завещание подписывается лично завещателем. Поручить его подписание по доверенности не получится. Сначала устанавливается лицо завещателя по паспорту гражданина Украины или по другим документам, удостоверяющим личность.

Устанавливается дееспособность завещателя – достиг ли он совершеннолетия, осознает ли свои действия и может управлять ими.

В силу алко-, нарко- или игровой зависимости, психических расстройств, тяжелых болезней, возрастных изменений в организме не все лица могут считаться дееспособными. Над такими лицами решением суда устанавливается попечительство.

Проверяется свобода волеизъявления завещателя на составление завещания, не составляет ли он его под влиянием тяжкого обстоятельства, психического или физического давления, обмана, ошибки, понимает ли завещатель содержание завещания и его правовые последствия.

"Отсутствие у завещателя достаточного объема дееспособности у завещателя и вопросы волеизъявления являются наиболее распространенными основаниями для обжалования завещания, поэтому отнеситесь к этому внимательно", – подчеркнул эксперт.

Проверяется завещание и на отсутствие предписаний, противоречащих законодательству. Если вышеуказанных препятствий для составления завещания нотариусом или должностным лицом не обнаружено, то на завещании совершается удостоверительная надпись и его заносят в электронный наследственный реестр.

Различие между нотариальным удостоверением завещания и удостоверением завещания должностными лицами состоит в том, что при нотариальном удостоверении свидетели принимают участие по желанию завещателя, тогда как при удостоверении завещания на корабле, в больнице, местах содержания осужденных и т. д. участие не менее двух свидетелей обязательно.

Законодательством не определен перечень разновидностей завещаний. Впрочем, можно определить завещания с особенностями их содержания или порядка удостоверения.

Завещательный отказ

Лицо может составить завещание, содержащее завещательный отказ. Распространенным видом завещательного отказа существуют предоставление лицу, не указанному как наследник, права пользования жильем.

За таким ответственным отказом на наследников, которые получили жилье в собственность по завещанию, возлагается обязанность предоставить указанному в завещании лицу (отказополучателю) право пользования унаследованным жильем.

Завещание с условием

Завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица, назначенного в завещании наследником, наличием определенного условия (проживание в определенном месте, рождение ребенка, получение образования и т. д.).

Если на момент смерти завещателя наследник не отвечает указанному условию, то он ничего не получает по завещанию.

Завещание супругов

Супруги имеют право составить общее завещание по отношению к имуществу, которое принадлежит им на основе права общей совместной собственности.

Доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, пережившему его. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании.

Секретное завещание

Секретное завещание удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Секретное завещание подается завещателем нотариусу в заклеенном конверте.

На конверте должна быть подпись завещателя. Нотариус ставит на конверте свою удостоверительную надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.

В случае смерти завещателя нотариус в присутствии заинтересованных человек и двух свидетелей открывает конверт, на котором хранилось завещание, и объявляет его содержание.

"Сегодня" раньше писали, как разделить имущество без завещания, и рассказывали, как обжаловать завещание, чтобы получить свою долю имущества.