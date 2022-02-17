Секретное завещание: что это и как его правильно составить

Все о секретном завещании / Фото: Getty Images, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Среди множества форм завещаний наиболее интересной можно назвать "секретную". Такой документ также включает в себя распоряжение наследодателя, однако его содержание остается неизвестным для всех, кроме него, до момента смерти.

Детальнее о том, что такое секретное завещание и как его составить, "Сегодня" спросили у адвоката, партнера адвокатского объединения BSB Partners Алексея Швидкого.

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Содержание Гражданского кодекса Украины определяет секретное завещание как распоряжение наследодателя, определяющее судьбу принадлежащего ему имущества и содержащее указания неимущественного содержания, сделанное в письменной форме и подписанное им лично, рассказывает эксперт.

Как составить секретное завещание?

Необходимо составить завещание на бумаге таким образом, чтобы ни один человек не мог узнать о его содержании, и вложить его в конверт.

Также нужно указать место и время его составления, надежно заклеить конверт. Это и будет секретное завещание.

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Нотариусу отводится особая роль в этом случае, поскольку завещание удостоверяется им без ознакомления с содержанием.

"Нотариус должен разъяснить завещателю, что текст такого завещания должен быть изложен таким образом, чтобы распоряжение не вызывало неясностей или споров после открытия наследства", – говорит адвокат.

Секретное завещание представляется нотариусу лицом, его составившим, в заклеенном конверте. На конверте должна быть личная подпись завещателя.

Если подпись на конверте проставлена завещателем не в присутствии нотариуса, завещатель должен лично подтвердить, что подпись на конверте сделана им.

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Необходимо заранее позаботиться о том, как нотариус сможет убедиться, что требования завещания выполнены.

"Нежелательно указывать требования, которые невозможно выполнить или проверить, например: похоронить прах на горе Эверест, развеять его из самолета над Атлантическим океаном или запустить в космос", – шутит Алексей Швидкий.

Нотариус ставит на конверте, в котором содержится секретное завещание, удостоверительную надпись об удостоверении и принятии на хранение секретного завещания, скрепляет его печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.

На конверте указываются персональные данные, такие как:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения завещателя;

дата принятия на хранение этого завещания.

Согласно статье 1255 Гражданского кодекса Украины и статье 8 Закона Украины "О нотариате", нотариус не имеет права до открытия наследства разглашать сведения о факте составления завещания, его содержании, отмене или изменении завещания.

Секретное завещание принимается нотариусом на хранение без составления описания. Несоблюдение требований хранения завещания является основанием для признания его недействительным. О принятии секретного завещания на хранение нотариус может выдать завещателю по его желанию соответствующее свидетельство.

Если намерения завещателя изменились и он желает отменить свое завещание, достаточно подать заявление и получить обратно конверт с секретным документом. При этом подпись завещателя на заявлении об отмене секретного завещания должна быть нотариально удостоверенной.

Оглашение секретного завещания

После получения достоверной информации о смерти наследодателя следующим шагом будет назначение нотариусом дня оглашения завещания.

Об этом он уведомляет членов семьи и родственников соответствующим письмом, если местонахождение их известно, а если неизвестно – путем соответствующего объявления в печатных средствах массовой информации.

После этого в присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей нотариус открывает конверт, в котором хранится завещание, и объявляет его.

После объявления завещания составляется протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе указываются:

дата, время и место его составления;

дата удостоверения и принятия на хранение секретного завещания;

фамилия, отчество лиц, присутствующих при объявлении, в том числе свидетелей;

сведения об уведомлении лиц, не явившихся на объявление секретного завещания, или сведения об уведомлении в печатных средствах массовой информации;

состояние завещания (зачеркнутые места, поправки, недостатки);

состояние конверта, в котором находилось завещание;

также в протокол записывают весь текст завещания.

Чтобы не испортить документ и правильно его составить, советуем заранее обратиться за профессиональной консультацией.

"Сегодня" также писали, что такое завещание с условием и рассказывали, что будет, если своевременно не оформить наследство.