Дело на десятки миллионов: 15 чиновников "Укрзализныци" предстанут перед судом

СБУ разоблачило преступную группировку в "Укрзализныци". Коллаж "Сегодня" / Фото: СБУ

Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили чиновников в служебных махинациях на сумму в 60 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

Среди злоумышленников – бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця", а также руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние) и начальники моторвагонных депо региональных филиалов.

В чем обвиняют мошенников:

присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой;

служебном подлоге;

подделке документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей.

Как работала схема

Чиновники госпредприятия организовали поставку некачественных подержанных запчастей и установили их на тепловозы. Работали мошенники с аффилированными коммерческими структурами, поставлявшими б/у продукцию под видом новой.

Кроме того, сотрудники СБУ установили факты привлечения для ремонта и модернизации дизельных двигателей подвижного состава неких фирм, зарегистрированных на подставных лиц. У вышеупомянутых компаний не было собственных производственных мощностей и квалифицированного персонала.

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Напомним, в Киеве завершилось расследование по делу еще одного опального чиновника "Укрзализныци" и его сообщника. Они требовали взятку за трудоустройство в компанию – 70 тыс. долларов. Чиновника задержали на горячем еще несколько лет назад, но его сообщник, выполнявший роль посредника, долго скрывался от правоохранителей. Теперь поймали и его.

Ранее в Ровенской области разоблачили работников локомотивного депо регионального филиала "Укрзализныци", организовавших хищение горючего. Топливо реализовывали среди жителей области, в том числе через нелегальные АЗС. В месяц такая схема приносила от 500 тыс. до миллиона гривен "прибыли".

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