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Сливали по 30 тонн горючего и продавали на черных АЗС: в "Укрзализныце" разоблачили крупные хищения

26 июля 2021 17:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правоохранители задержали пятерых сотрудников депо, троих из них поймали на горячем

Правоохранители провели 32 обыска

Правоохранители провели 32 обыска / Фото: Офис генпрокурора

В Ровенской области разоблачили работников локомотивного депо регионального филиала "Укрзализныци". Они организовали хищение горючего. Слитное с тепловозов горючее участники группировки продавали жителям области, в том числе через нелегальные АЗС.

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Ежемесячно работники депо получали от 15 до 30 тонн горючего и соответственно от 500 тыс. до миллиона гривен "прибыли". Средства распределялись между всеми участниками группировки, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что нашли при обысках

По результатам проведения 32 санкционированных обысков полицейские изъяли:

  • 2880 литров топлива;
  • более 750 тыс. гривен наличными;
  • тару для хранения похищенного топлива;
  • "черновые" записи.

Канистры для топлива

Канистры для топлива / Фото: Офис генпрокурора

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Всего правоохранители задержали пять человек. При этом трех работников локомотивного депо задержали "на горячем" 23 июля, когда они слили 200 литров горючего.

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Слив топлива

Слив топлива / Фото: Офис генпрокурора

Всем было сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения: четверым – в виде содержания под стражей, еще одному – домашний арест.

Документирование противоправной деятельности происходило при содействии сотрудников аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" и за процессуального руководства Ровенской окружной прокуратуры.

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Напомним, ранее эксперты отмечали, что "Укрзализныця" находится в катастрофическом состоянии, и на это есть две причины – неэффективное управление и повальная коррупция.

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