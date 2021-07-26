Сливали по 30 тонн горючего и продавали на черных АЗС: в "Укрзализныце" разоблачили крупные хищения

Правоохранители провели 32 обыска / Фото: Офис генпрокурора
В Ровенской области разоблачили работников локомотивного депо регионального филиала "Укрзализныци". Они организовали хищение горючего. Слитное с тепловозов горючее участники группировки продавали жителям области, в том числе через нелегальные АЗС.
Ежемесячно работники депо получали от 15 до 30 тонн горючего и соответственно от 500 тыс. до миллиона гривен "прибыли". Средства распределялись между всеми участниками группировки, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Что нашли при обысках
По результатам проведения 32 санкционированных обысков полицейские изъяли:
- 2880 литров топлива;
- более 750 тыс. гривен наличными;
- тару для хранения похищенного топлива;
- "черновые" записи.
Канистры для топлива / Фото: Офис генпрокурора
Всего правоохранители задержали пять человек. При этом трех работников локомотивного депо задержали "на горячем" 23 июля, когда они слили 200 литров горючего.
Слив топлива / Фото: Офис генпрокурора
Всем было сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения: четверым – в виде содержания под стражей, еще одному – домашний арест.
Документирование противоправной деятельности происходило при содействии сотрудников аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" и за процессуального руководства Ровенской окружной прокуратуры.
Напомним, ранее эксперты отмечали, что "Укрзализныця" находится в катастрофическом состоянии, и на это есть две причины – неэффективное управление и повальная коррупция.