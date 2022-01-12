Сайт сети магазинов "Цитрус" заблокирован – что происходит

Сайт магазинов "Цитрус" не работает / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт сети магазинов электроники "Цитрус" заблокирован. Компания утверждает, что на их страницу совершаются хакерские атаки и решение суда тут не при чем.

Об этом "Цитрус" сообщил на своем канале в Telegram.

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Компания также отметила, что сейчас они работают на резервном сайте, мобильное приложение также функционирует в обычном режиме.

В посте "Цитрус" уверяет, что уже работает над полноценным восстановлением сайта и подал соответствующие жалобы в правоохранительные органы.

Суд запретил торговую марку "Цитрус"

4 января Хозяйственный суд города Киева вынес решение о запрете использования торговой марки "Цитрус". Это означает, что торговля под этим брендом должна прекратиться, а сайт и домен компании должны быть заблокированы до вынесения окончательного решения.

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О решении сообщил бизнесмен Геннадий Корбан и напомнил, что конфликт между ним и "Цитрусом" начался еще летом 2020 года.

По его словам, один из управляющих партнеров компании Григорий Топал якобы решил избавится от одного из своих партнеров, Дмитрия Зинченко, и лишить его собственности на половину корпоративных прав компании путем рейдерского захвата.

В "Цитрусе" по нашему запросу предоставили другую информацию и подтвердили, что магазины продолжают работать в обычном режиме как онлайн, так и офлайн.

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Компания считает данное решение суда неправомерным и уже готовит документы на обжалование этого решения.

Детальнее про ситуацию "Сегодня" писали ранее, а также рассказывали, как в ДТП погиб несовершеннолетний сын Геннадия Корбана.