Санкции серьезно ударили по РФ: Шмыгаль рассказал, когда ждать дефолта агрессора

Дефолт России неизбежен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия из-за вторжения в Украину и западных санкций оказалась на пороге первого за столетие внешнего дефолта, с каждой неделей – все ближе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем обращении в понедельник, 18 апреля.

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"Порты всех стран ЕС приостановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка". Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну. Дефолт России становится вопросом уже не месяцев, а недель", – сказал он.

Премьер-министр отметил, что власти ежедневно общаются с партнерами и напоминают о важности продолжать давить на Россию, чтобы заставить отказаться от войны.

"И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится", – добавил Денис Шмыгаль.

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Российские корабли под запретом в Епрове

С 17 апреля в морских портах Италии, Бельгии, Эстонии, Болгарии и Румынии больше не будут принимать на облсуживание коммерческие с триколором РФ.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, в европейские порты не смогут заходить те корабли, которые изменили свою российскую регистрацию на любое другое государство после начала вторжения России в Украину.

Ранее редакция "Сегодня" рассказывала, что Евросоюз, похоже, таки введет эмбарго на нефть из Российской Федерации, и писала как у Еврокомиссии получилось испортить планы Путина по газу.