Самый сложный отопительный сезон в истории: могут ли украинцы остаться без тепла зимой

Некоторые украинцы могут остаться без газа зимой / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В некоторых населенных пунктах не удастся возобновить централизованные поставки до конца этого года, то есть и до старта нового отопительного сезона.

Об этом на итоговой пресс-конференции в швейцарском Лугано рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам чиновника, после российских обстрелов и бомбардировок некоторые объекты централизованного теплоснабжения придется отстраивать с нуля.

В то же время Шмыгаль заверил, что Кабмин уже начал подготовку к следующему отопительному сезону, который будет сверхтяжелым. Работы стартовали около месяца назад.

"Несколько сотен котельных разбиты, потеряны. Мы понимаем, что это риск для городов, городков. Мы взялись их восстанавливать и понимаем, что мы их восстановим", – заявил премьер-министр.

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Шмыгаль также рассказал, что правительство создало запас быстрых модульных котельных на разных видах топлива такие приборы можно разворачивать в течение недели. В частности, создан запас специальных генераторов для электроэнергии и запас очистителей для питьевой воды.

Премьер подчеркнул, что даже на худший случай все процедуры прописаны и согласованы с органами местного самоуправления.

Отопительный сезон 2022/2023

Ранее эксперты рассказали, что следующая зима действительно будет очень сложной, возможно даже, самой тяжелой за весь период независимости.

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Руководитель Минрегиона Алексей Чернышев пообещал, что тарифы на тепло не изменятся, однако мы все должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами.

По его словам, температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, как в развитых европейских странах.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также отметил, что в этом году и Украина и ЕС испытывают определенный дефицит газа, так что готовиться к холодам нужно уже сейчас.

"Сегодня" раньше писали, как правильно подготовиться к отопительному сезону 2022/2023 и рассказывали, какие цены на газ обнародовали украинские поставщики.