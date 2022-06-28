С 1 июля выплаты на детей возрастут: какой минимальный размер алиментов

Суммы алиментов в Украине вырастут вместе с прожиточным минимумом / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

С 1 июля в Украине увеличивается прожиточный минимум, а вместе с ним – и минимальный размер алиментов на ребенка и другие соцвыплаты.

Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления Минюста, по закону, минимальная сумма выплат на одного ребенка не может быть меньше половины прожиточного минимума, рассчитываемого для ребенка соответствующего возраста.

Реклама

По этой формуле минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет составит 1100,5 грн. Для детей от 6 до 18 лет сумма немного больше – 1372 грн.

Процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, поэтому в органы исполнительной службы дополнительно обращаться не нужно.

В то же время максимальный размер алиментов равен десяти прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста. Родители могут выплачивать большую сумму, чем установленная, если пропишут это в договоре.

Реклама

Почему выплаты переселенцам задерживают

Внутри перемещенные лица получают денежную помощь от государства, но кое-кому деньги могут не прийти вовремя, даже если заявку оформили несколько месяцев назад. В Минсоцполитики объясняют задержку двумя факторами.

Во-первых, заявок много, поэтому документов немало. Следовательно, причина задержки может быть в длительном процессе обработки данных.

"Количество перемещенных лиц в западные регионы больше по сравнению с количеством местного населения и состоятельностью инфраструктуры", – отметил заместитель главы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Реклама

Во-вторых, у государства есть разные приоритеты финансирования и здесь предпочтение всегда отдается сектору безопасности и обороны. Социальные расходы тоже входят в сферу приоритетов государства, всем обещают начислить выплаты в полном объеме.

"Сегодня" ранее писали о том, каких нововведений ждать украинцам в июле, а также рассказывали об изменениях в одной из популярных сетей АЗС.