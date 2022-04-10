Рынок зачищают? Почему в Украине массово закрываются ломбарды

Небанковские учреждения не выдерживают конкуренции
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Так, в марте количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1682 (на 31 марта) с 1846 (на 28 февраля), однако в течение этого времени зарегистрировали только одну финкомпанию.
Что мешает небанковским учреждениям работать?
Как
объяснил в комментарии "Фокусу" заместитель директора ООО "ФК Просто Мани" Дмитрий Клименков, представителям рынка небанковских финуслуг в условиях войны мешает работать: неопределенность; снижение доходов потенциальных клиентов; нехватка средств у владельцев компаний для продолжения их деятельности.
К тому же растет проблемный портфель, поскольку клиенты сейчас очень плохо погашают кредиты — у людей другие заботы, и они считают, что можно подождать с оплатой долга.
Как сообщил ассоциированный эксперт аналитического центра "CASE Украина"
Евгений Дубогрыз, ломбардам сейчас сложно работать, потому что трудно оценить стоимость какого-то имущества — то есть отдаваемого в ломбард за деньги.
"Потому что рынка нет. Непонятно, сколько та или иная вещь стоит и можно ли ее продать", – говорит он.
По его словам, для небанковских финкомпаний
пока просто нет бизнеса. Сложность состоит в том, что нет гарантий государства на депозиты — в отличие от банков, для которых ввели 100% гарантию всех вкладов, отмечает аналитик.
"У людей просто нет стимулов нести деньги в кредитные союзы. Их вклады там незащищены, а рынок кредитования не работает. Это просто перестает быть бизнесом", – утверждает Дубогрыз. Количество финкомпаний будет снижаться и дальше
Клименков отметил, что компании исключили из реестра в связи с введением в действие новой редакции
закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях".
Он прогнозирует, что количество финансовых компаний будет и дальше снижаться, как это ранее произошло с банковским сектором.
"Большие компании будут поглощать маленькие, то есть будет происходить укрупнение. Плюс текущий кризис заставит компании искать, кому продать кредитный портфель и выйти из бизнеса. В настоящее время рынок очень перенасыщен", – говорит эксперт. Банки начали отменять кредитные каникулы
Некоторые
украинские банки отменили кредитные каникулы, введенные в начале войны.
Буквально в первые дни войны почти все банки Украины пошли навстречу клиентам и ввели мораторий на начисление процентов. Многие финучреждения заявили, что вводят кредитные каникулы до лета. Но с 1 апреля Monobank и ПриватБанк вернули практику начисления процентов.
Из-за шквала критики соучредителю Monobank Олегу Гороховскому пришлось писать развернутый ответ должникам на своей странице в Facebook, смысл которого в том, что если банк не будет начислять проценты по кредитам, то не сможет платить проценты по депозитам.
Раньше мы писали,
как не стать банкротом, а также рассказывали, выдают ли банки кредиты во время войны.