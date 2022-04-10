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Рынок зачищают? Почему в Украине массово закрываются ломбарды

Ульяна Лебич
10 апреля, 11:48
Глобальная очистка финансового сектора заставляет кредитные союзы и ломбарды покидать рынок

Небанковские учреждения не выдерживают конкуренции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в течение месяца рынок небанковских финансовых услуг покинули 165 компаний. Это означает, что идет глобальная очистка финансового сектора, покидают который в первую очередь слабые игроки.

Об этом сообщает Национальный банк.

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Так, в марте количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1682 (на 31 марта) с 1846 (на 28 февраля), однако в течение этого времени зарегистрировали только одну финкомпанию.

Одна финкомпания и один страховой брокер покинули рынок добровольно, а семь финансовых компаний, 62 ломбарда, 70 кредитных союзов и 24 лизинговых компании исключены принудительно, — отмечают в Нацбанке.