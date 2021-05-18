Рынок топлива: отменят ли регулирование цен

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Минувшая неделя на рынке топлива оказалась скандальной из-за того, что Кабмин таки ввел регулирование цен на бензин и дизтопливо. Трейдеры в ответ устроили демарш, прекратив продавать подешевке топливо премиальных сортов. Пришлось правительству дополнительно разъяснять, какие цены регулируются, какие нет. Но автомобилисты в итоге оказались в выигрыше: стоимость горючего, кроме автогаза, с 17 мая пошла вниз.

О том, что произойдет с ценами на топливо в ближайшую неделю, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

С 12 мая вступило в силу постановление Кабмина №450 о предельной расценке на топливо – не более 5 грн (включая НДС) на бензин т не более 5 грн (с НДС) на дизель. С учетом европейских котировок, это соответственно 30,22 грн/л и 27,89 грн/л. Трейдеры были вынуждены подчиниться. Если 14 мая средняя по Украине цена на бензин А-95 была 29,10 грн/л, а ДТ – 28,29 грн/л, то уже 17 мая стала 29,01 и 27,39 грн/л. Это заметно ниже, чем требует правительство.

Но у отдельных сетей, прежде всего это известные крупные бренды, цены четко соответствуют "кабминовским". При этом, несмотря на разъяснение правительства, что топливо премиум-сегмента под госрегулирование не подпадает, на понедельник не все бренды возобновили его продажу. По мнению экспертов, нужно не "разъяснение", которое не имеет юридической силы, а внесение изменений в постановление №450. На данный момент реализацию брендовых бензинов и ДТ возобновили SOCAR и KLO, другие сети – в том числе WOG и OKKO – нет.

Отметим, что подорожал бензин А-92. За неделю стоимость "второго" поднялась на 11 коп./л, в среднем до 28,20 грн/л.

Самое дорогой бензин теперь в Киеве: А-92 – 29,87 грн/л (+0,74 коп./л), А-95 – 31,64 грн/л (+82 коп./л).

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,17 грн (+0,04 коп.), литр А-95 – 28,13 грн (не изменилась).

Дизтопливо подешевело во всех регионах, причем в большинстве из них значительно: от 50 коп. до 1,23 грн/л. Максимальная цена на ДТ в Киеве – 29,83 грн/л (-6 коп.), минимальная в Закарпатской области – 26,90 грн/л (-0,87 грн/л).

Средняя цена на автогаз почти сохранилась – 15,76 грн/л (-1 коп./л). Самый дорогой газ в Луганской области – 16,17 грн/л, самый дешевый в Черниговской – 15,40 грн/л (цены не изменились).

Разброс цен увеличился по всем видам топлива, кроме газа (не изменился). По А-92 разброс составляет 9,9% (2,70 грн/л), было 8,9%, по А-95 – 12,5% (3,51 грн/л), было 9,6%, по дизелю – 10,1% (2,93 грн/л), было 8,2%, по автогазу – 5% (0,77 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,20 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,01 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,39 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,76 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Сергей Куюн и Геннадий Рябцев не против ограничения предельной наценки на стоимость топлива, но не согласны с методикой директивного расчета цены, предлагаемой Кабмином.

Сергей Куюн объяснил, что наценка в 5 и 7 грн на литре бензина или дизеля – это не чистая прибыль трейдера. В наценку входят: НДС, расходы на логистику, зарплату персоналу, коммунальные платежи. В итоге чистая прибыль составляет примерно 1,5 грн на каждом литре проданного топлива. Но главное – по расчетам Сергея Куюна, котировки Platts, которыми оперирует правительство, являются заниженными.

"В Украине не продается топливо по цене Platts, реальная стоимость – плюс 25 долларов на каждой тонне бензина и 30 долларов на каждой тонне ДТ, – говорит эксперт. – Поэтому цена обычного А-95 в мелком опте сейчас 27,34 грн/л, в рознице после решения Кабмина – максимум 30,22. То есть из трех гривен чистая прибыль в рознице не более 1,5 грн/л. Но по 30,22 грн/л продать топливо на не брендовой АЗС практически нереально, она не может контролировать с брендами по уровню сервиса и гарантии качества. Вывод простой: или закрываться или уходить в тень".

Позицию экспертов поддерживают спикер ВР Дмитрий Разумков, Нефтегазовая ассоциация Украины, Федерация работодателей Украины.

Тем временем, розничные сети откорректировали цены на топливо. В частности, по данным "А-95", за 14-17 мая на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 — на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизтопливо — на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн/л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне — 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального. В сети KLO А-92 подешевел на 2,6 грн/л, до 27,79 грн/л, А-95 — на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДТ — на 1,5 грн/л, до 27,89 грн/л. "Приват" снизила цены на дизельное топливо на 1 грн/л, до 27 грн/л.

По стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 27 коп./л, до 28,20 грн/л, бензина А-95 — на 48 коп./л, до 29,01 грн/л, ДТ — на 97 коп./л, до 27,39 грн/л.

На рынок сжиженного газа постановление Кабмина не распространяется, поэтому он жил привычной жизнью.

"Средняя стоимость газа в Украине с 7 по 14 мая составила 24 240 грн/т, незначительно изменившись относительно предыдущей недели. Активные импортные поставки со всех направлений ликвидировали угрозу дефицита ресурса и сохранили рынок в избыточном состоянии. Соответственно, и розничные цены были практически стабильны", – говорит Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Эксперты впервые затруднились спрогнозировать, какими могут быть цены на бензин и дизель на этой неделе. По словам Сергея Куюна, сейчас ситуация настолько запутанная, что экономические выкладки не работают, пока не будет отменено госрегулирование.

"По сути прогнозы теперь не нужны – все на сайте Кабмина. Котировки стабильны, поэтому колебаний особых не предвидится. Инициатива правительства будет дополнительно стимулировать развитие нелегального рынка, который уже достиг беспрецедентных масштабов", – резюмировал Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев ожидает, что пройдут переговоры между правительством, трейдерами, Нефтегазовой ассоциацией Украины, Федерацией работодателей, результатом которых станет корректировка или отмена постановления №450.

"Сохранить лицо Кабмину позволит увольнение министра экономики Петрашко, которого сделают стрелочником", – предположил эксперт.

А вот автогаз должен подешеветь, ожидает Артем Куюн.

"На 20-30 коп./л может цена присесть. В опте уже подешевело, скоро должно отразиться в рознице, тем более, что газа достаточно", – прогнозирует Артем Куюн.

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