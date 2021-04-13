Рынок топлива – с бензином возможны перебои, а цены на газ и дизель вырастут еще больше

"Сегодня" уточнил текущие цены на горючее по регионам, а также составил прогноз цен до конца апреля

В Украине продолжает дешеветь бензин. За минувшую неделю цены на него снизили практически все трейдеры. Цены на дизтопливо и автогаз пока стабильны. Но, похоже, что это последние спокойные дни.

О том, что произойдет с ценами на топливо в ближайшую неделю, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

На минувшей неделе цены на бензин продолжали снижаться, в отдельных сетях они опустились на 1,5 грн/л. Речь идет о брендовых сетях-импортерах, которые, как и большинство трейдеров, подписали меморандум с Кабмином об ограничении розничных цен. Суть договоренностей в том, что стоимость бензина в апреле в рознице не превысит 30 грн/л. А Кабмин усилит борьбу с нелегальными продавцами топлива, цены у которых – за счет неуплаты налогов – ниже на 5-6 грн/л, чем у официалов.

В среднем по Украине бензин А-92 подешевел на 7 коп./л – до 27,71 грн/л, А-95 – на 10 коп./л, до 28,58 грн/л. На дизтопливо и газ цены изменились в пределах статистической погрешности: на 1-2 коп./л.

Больше всего бензин подешевел в Луганской области: А-92 – на 55 коп./л, А-95 – на 76 коп./л. В Донецкой области также было заметное снижение – на 38 и 55 коп./л соответственно. На 22 коп./л упали цены на бензины в Киеве. Остальные области далеко отстали: в 15-ти цены снизились на 2-13 коп./л, в семи – не изменились.

Самый дорогой бензин А-95 и дизтопливо теперь в Киеве – 30,24 грн/л и 29,77 грн/л соответственно.

Среди областей максимальные цены на бензин и ДТ сохраняются в Луганской области: 29,09 грн за литр А-92, 29,67 грн за литр А-95, 29,50 грн за литр ДТ. По-прежнему самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 26,96 грн, литр А-95 – 27,94 грн. Дизтопливо, как и ранее, самое дешевое в Харьковской области – 27,33 грн/л.

Средняя цена на автогаз снизилась на 1 коп./л, до 15,76 грн/л. Самый дорогой газ по-прежнему в Луганской области – 16,17 грн/л, самый дешевый – в Черниговской и Ровенской – 15,53 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и не изменился по дизтопливу и автогазу. По А-92 разброс составляет 7,9% (2,13 грн/л), было 9,6%, по А-95 – 6,2% (1,73 грн/л), было 8,6%, по дизелю – 6,2% (2,15 грн/л), по автогазу – 4,2% (0,64 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,71 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,58 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,25 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,76 грн/л

Куда пропал бензин с АЗС

Пока топлива на рынке достаточно, и цены на него идут вниз. Но в отдельных сетях начались перебои с продажей бензина в розницу. Эксперты полагают, что это косвенно связано с договоренностями, прописанными в меморандуме. Вероятно продавцы недовольны зафиксированной в нем максимальной ценой в 30 грн за литр и решили вообще его пока что не продавать или отпускают ограниченными партиями.

Есть и другая версия. По словам Геннадия Рябцева, из-за начавшихся со стороны налоговой проверок правильности уплаты налогов, некоторые легальные сети временно приостановили работу своих нефтебаз, чтобы привести в порядок документацию.

"Очевидно, что отгрузка топлива в розницу с таких нефтебаз на время прекратилась, поэтому бензин на АЗС продают только по безналичному расчету и только юрлицам. Но скоро продажи за наличку возобновятся", – считает Рябцев.

Сергей Куюн говорит, что за минувшую неделю почти все розничные сети снизили цены на бензины в пределах 0,1-1,5 грн/л.

"Больше всего подешевел бензин в таких сетях, как ОККО, WOG и "Параллель": А-92 – на 1 грн/л, А-95 – на 1,5 грн/л, – отметил эксперт. – У ОККО и WOG литр А-92 стоит 29,49 грн, у "Параллели" – 29,30 грн, А-95 – 29,99 грн и 29,80 грн соответственно. Shell снизил цену А-92 на 40 коп./л (до 27,97 грн/л), на А-95 на 80 коп./л (до 29,14 грн/л), KLO – на 10 коп./л (до 29,19 грн/л) и на 70 коп/л (до 29,49 грн/л) соответственно".

Но на рынке есть трейдеры, которые не меняли ценники. Так Socar (премиум-сегмент) продает бензин А-92, как и ранее, по 30,98 грн/л, бензин А-95 – по 31,98 грн/л. У "Авиас" (эконом-сегмент) А-92 стоит 26,95 грн/л, А-95 – 27,95 грн/л.

Как разъяснил Геннадий Рябцев, не все трейдеры присоединились к меморандуму с Кабмином, поэтому цены у них могут быть выше 30 грн/л.

Артем Куюн отметил, что на розничном рынке сжиженного газа за неделю заметных изменений не было. Но в опте цены значительно выросли и дошли до 25 000 грн/т. Неделю назад максимальная цена была 24 180 грн/т.

"Трейдеры отмечают профицит ресурса на рынке, именно этот фактор не дает розничным ценам расти дальше, – разъяснил Артем Куюн. – Ранее участники рынка ожидали, что перешедший с марта остаток будет потреблен в первую неделю апреля, и для компенсации выпавших объемов "Роснефти" трейдеры обратятся за более дорогим спотовым ресурсом. Но ритейлеры сообщают о продолжающемся падении продаж, что может отсрочить прогнозируемый дефицит".

Затишье перед бурей

Эксперты прогнозируют, что цены на наступившей неделе останутся стабильными. Но отмечают, что это затишье перед бурей – речь в первую очередь о рынке дизтоплива и автогаза. По их расчетам, бензина будет достаточно, а вот по дизтопливу и газу спрос будет превышать предложение.

Сергей Куюн уверен, что украинский рынок в мае будет испытывать серьезный дефицит ресурса, несмотря на то, что пока топлива достаточно, и цены на него снизились.

"Недавно подписанный меморандум между Кабмином и трейдерами вовсе не предусматривает регулирование рыночных цен, – отметил Сергей Куюн. – Главное, что он предусматривает – это еженедельные консультации по текущим вопросам рынка. Создавать антикризисный штаб надо уже сегодня. Если есть возможность, надо привезти больше топлива в апреле, когда нагрузка на порты будет меньше, чем в пиковом мае. Есть хороший шанс подготовиться к этому шторму, а не, как обычно, потом тушить пожар".

Артем Куюн также говорит, что до конца недели цены на газ не изменятся, но к маю ожидает их повышения.

"Имеем шансы пройти апрель без ценовых всплесков, однако май, скорее всего, ознаменуется дефицитом. Вероятно, что объемы "Роснефти" так и не приедут, а ресурс ключевых поставщиков – белорусских заводов и производства украинской газдобычи – уже понятно, что сократится вследствие ремонтов. В этих условиях избежать дефицита и роста цен на газ может не получиться", – считает Артем Куюн.

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