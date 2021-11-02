Рынок топлива: цены растут, но скоро пойдут вниз

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Горючее в Украине продолжает дорожать, за минувшую неделю цены на бензин и дизтопливо подскочили еще почти на 50 коп./л. С начала года бензин подорожал почти на 7 грн/л (на 26%), ДТ – почти на 4 грн/л (на 15%). Зато почти остановился рост цен на сжиженный автогаз. Впрочем, за предыдущие 10 месяцев автогаз побил все ценовые рекорды: плюс 6 грн/л – рост на 50%!

Детальный анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что будет с ценами на горючее в ноябре дали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Минэкономики не публиковало новые предельные рекомендуемые цены на топливо, ожидается, что их огласят 2 ноября. Но дополнительный толчок ценам на бензин и ДТ в среднем и нижнем ценовом сегментах дало одномоментное повышение их на 1 грн/л крупнейшей в Украине группой "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 АЗС).

С 27 октября в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л и ДТ — до 30,00 грн/л. На АЗС "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 30,00 грн/л, на А-95 – до 31 грн/л, на ДТ до 30 грн/л.

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Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Сейчас стоимость "обычного" бензина для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,20 грн/л, "обычного" дизтоплива – 32,07 грн/л.

По областям цены повысились неодинаково: больше они выросли в регионах, где топливо дешевле и менее – там где оно дороже. Так в Черниговской и Сумской областях имеем +80-83 коп./л бензина или ДТ, а в Луганской и Донецкой – всего +10-24 коп./л. В большинстве регионов бензин А-92 подорожал на 40-60 коп./л, А-95 – на 45-55 коп./л, ДТ – на 35-55 коп./л.

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Цены на автогаз можно считать стабильными: в 18-ти областях из 24-х они сохранились либо повысились на 1-2 коп./л. Самый большой рост цен в Черновицкой обл. – 8 коп./л.

Самые высокие цены на бензин А-92 и ДТ в Луганской области: А-92 – 32,11 грн/л, ДТ – 32,22 грн/л. Бензин А-95 снова самый дорогой в Киеве – 32,92 грн.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 30,12 грн/л, А-95 – 31,10 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л. Сумщина – единственная, где дизелем можно заправиться дешевле 30 грн/л.

Самый дорогой автогаз в Донецкой области – 18,69 грн/л (цена не изменилась), самый дешевый в Николаевской обл. – 18,29 грн/л (+2 коп./л).

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 6,6% (1,99 грн/л), было 7,7%, по А-95 – 5,6% (1,82 грн/л), было 8,2%, по дизелю – 7,4% (2,23 грн/л), было 10,1%, по газу – 2,2% (0,40 грн/л), было 2,3%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,86 грн/л (+47 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 31,77 грн/л (+48 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 30,66 грн/л (+48 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,46 грн/л (+2 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Геннадий Рябцев отметил, что после пиковых значений котировок нефти, когда самая популярная марке Brent подорожала до 86 долл./баррель, достигнув семилетнего максимума, под конец недели нефть подешевела до 83 долл./баррель. По его оценкам, стоимость нефти должна пойти вниз, что через 3-4 недели снизит цену нефтепродуктов.

Главная новость на рынке бензина и ДТ – за неделю цены на мелкооптовые партии дизеля снизились в среднем на 32 коп./л (-1,41%), на бензины – стабилизировались. При этом несмотря на высокие запасы и окончание уборочных работ, трейдеры неохотно снижали ценники, аргументируя такое решение высокими закупочными ценами в октябре. По оценке Сергея Куюна, снижение оптовых цен замедлит рост розничных цен в первой декаде ноября.

Пока топливо продолжило дорожать. В частности, на WOG и ОККО бензин А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, ДТ — на 72 коп./л, до 32,07 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли в среднем на 39-67 коп./л. SOCAR повысил стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 коп./л. Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7", "Параллель", UPG, "Автопорт", Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,15-1 грн/л.

Артем Куюн сообщил, что оптовые цены автогаза за неделю снизились в среднем на 500 грн/т (-1,5%).

"Трейдеры отмечают, что активность на рынке замедляется. В одной из крупнейших сетей АЗС снижение продаж в октябре в рознице оценили в 10%. – анализирует Артем Куюн. – В небольших сетях уже -15-20%. Во-первых, влияет сезонный фактор. Во-вторых, цена, газ очень дорогой",

Эксперт говорит, что рынок начал формировать небольшой избыток газа во всех регионах, это дает предпосылки для падения цен в опте. Но большинство операторов, особенно торгующих импортным ресурсом, будут стараться максимально удерживать цены от падения.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов чуть отличаются.

Геннадий Рябцев уверен, что сейчас нет оснований для дальнейшего роста цен на бензин и ДТ и есть основания для их снижения.

"На рынке профицит горючего, а в связи с окончанием сельхозработ и снижением трафика на дорогах за счет отпускников и дачников, передвигающихся на своем автотранспорте, потребление топлива уменьшилось, – аргументирует Геннадий Рябцев. – Нефть дешевеет, все способствует тому, чтобы цены хотя бы остановились. Ожидаю, что Минэкономики также не будет рекомендовать повысить цены".

Сергей Куюн сообщил нам, что по альтернативным расчетам "А-95", рекомендованные цены на бензин должны на этой неделе повыситься на 21 коп./л (до 33,40 грн/л) , а по ДТ – снизиться на 16 коп./л (до 31,90 грн/л). То есть, бензин в начале ноября должен немного подорожать, а дизель – подешеветь.

С автогазом сложилась парадоксальная ситуация. Артем Куюн подсчитал: экономически обоснованная цена с учетом прибыли в рознице должна быть 19,50 грн/л, это на гривню больше, чем сейчас в среднем и на 50 коп. больше максимальной цены.

"Пока по разным причинам – снижение спроса, профицит запасов, высокая конкуренция на рынке – трейдеры продают газ практически без прибыли, – утверждает эксперт. – Но если кто-то рискнет повысить прайсы, как было два месяца назад, то цены на неделе могут вырасти еще на 50 коп./л".

Кромен роста цен на топливо, первый день ноября был богат и другими важными событиями. О самых главных – смотрите в сюжете.