Рынок топлива: цена автогаза снова бьет рекорды, бензин и дизель "просто" дорожают

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Горючее в Украине становится все более дорогим: после того как цены на бензин и дизель резко подскочили в "черный понедельник", 4 октября, подорожание нефтепродуктов продолжалось всю минувшую неделю. А сжиженный газ обновил ценовые рекорды – его средняя стоимость стремительно приближается к 19-ти гривням за литр.

Почему подорожание топлива продолжается, что будет с ценами на горючее далее в октябре, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Начиная с 4 октября, цены на топливо росли во всех областях и в Киеве, приближаясь к рекомендуемым Кабмином предельным розничным ценам – 31,50 грн/л для бензина, 30,23 грн/л для дизеля.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

В зависимости от региона, подорожание бензина составило 6-19 коп./л, подорожание дизтоплива было заметнее – от 6 до 40 коп./л, в большинстве областей – около 25 коп./л. Больше всего увеличились прайсы на ДТ в Луганской области (+58 коп./л).

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Автогаз дорожал еще быстрее: в среднем по стране на 43 коп./л, в большинстве регионов – от 46 до 50 коп./л. Минимальный рост – 34 коп./л – в Закарпатской и Черновицкой областях.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве.

А-92, дизтопливо и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 30,66 грн/л, ДТ – 30,49 грн/л, газ – 18,59 грн/л. А самый дорогой бензин А-95 – в столице: 31,22 грн/л.

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Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 – 28,36 грн/л, А-95 – 29,33 грн/л, на ДТ – 28,09 грн/л.

Газ самый дешевый в Киеве – 17,74 грн/л. Только в столице еще можно заправиться газом дешевле 18 грн за литр.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 8,1% (2,30 грн/л), было 7,2%, по А-95 – 6,4% (1,89 грн/л), было 6,3%, по дизелю – 8,5% (2,40 грн/л), было 6,9%, по газу – 4,8% (0,85 грн/л), было 4,6%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,27 грн/л (+16 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,11 грн/л (+10 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,88 грн/л (+26 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,85 грн/л (+43 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Сергей Сапегин говорит, что основным драйвером роста цен на топливо остается рост котировок нефти: самая популярная марка Brent уже стоит 83 доллара/баррель. (+5,6% за неделю). Прошедшая неделя стала седьмой подряд, показавшей рост, а за последние три месяца Brent прибавил 13%. Так как Украина импортирует около 80% нефтепродуктов, очевидно, что дорогая нефть напрямую, пусть и с задержкой на 3-4 недели, необходимые на производство и логистику, влияет на цены горючего в нашей стране.

Сергей Куюн отметил, что за неделю крупный опт по дизелю вырос в среднем на 1 140 грн/т — до 31 320 грн/т (+3,7%). Соответственно, мелкий опт получил импульс роста в 1 грн. Цены на мелкооптовые партии дизтоплива в среднем повысились на 1,15 грн/л (+4,4%), бензинов — на 82–94 коп./л (+3%).

"Это стало реакцией рынка на внешние котировки, которые позволяют прогнозировать рост цен в рознице на 1 грн/л по бензинам и дизтопливу. На 11 октября цены продолжили расти в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС", – добавил эксперт.

В частности, в сети "БРСМ-Нафта" на 40 коп./л, до 27,80 грн/л, подорожало дизтопливо. На Motto тоже только ДТ в среднем прибавило 11 коп./л (28,08 грн/л). "Кворум" на 10 коп./л повысил цены на все виды горючего: бензин А-92 подорожал до 29,50 грн/л, А-95 — до 30,35 грн/л, ДТ — до 28,75 грн/л.

Подняла цены на все нефтепродукты на 20-30 коп./л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal повысила цену бензинов и ДТ на 30 коп./л.

В сетях премиум-сегмента (WOG, OKKO, SOСAR, "Параллель") цены на бензины и ДТ остались стабильными, подорожал только автогаз. У OKKO и "Параллель" он уже стоит 18,99 грн/л, это рекорд, у WOG и SOСAR – 18,98, за неделю рост на 50 коп. Стоимость газа в крупнейшей сети группы "Приват" в среднем выросла на 43-50 коп./л, до 17,60-17,68 грн/л. Shell и "Автопорт" подняли цены на 36 и 30 коп./л, до 18,34 и 18,80 грн/л соответственно.

По словам Артема Куюна, за 9-11 октября средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 17 коп./л и достигла рекордных 18,28 грн/л.

"На фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. С 1 июля по 11 октября средняя стоимость в опте выросла на 4 грн/л, в рознице – на 2,91 грн/л", – сообщил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Формируя свои прогнозы, эксперты отметили, что, во-первых, рабочая неделя будет короче на два дня из-за праздника Покрова богородицы (14 и 15 октября), во-вторых, пока неизвестно, будут ли, в связи с дополнительными двумя выходными, опубликованы на день раньше, 13 октября, свежие расчеты Минэкономики по рекомендованным ценам на бензин и дизтопливо.

Если новые цены опубликуют, то они явно окажутся выше предыдущих из-за подорожавшей нефти. Это даст толчок к дальнейшему заметному (в пределах гривни на литр) росту ценников на стелах АЗС с 13-14 октября. В случае публикации новых цен в понедельник, 18 октября, прайсы начнут заметно повышаться с 18 октября. А до конца этой недели возможны корректировки в пределах 20-30 коп./л в отдельных сетях.

"Так как бензин А-92 в опте подорожал за неделю на 64 коп./л, А-95 – на 59 коп./л, ДТ – на 1,05 грн/л, то сети среднего и нижнего ценовых сегментов, у которых цены на топливо недотягивают до действующих предельных цен, могут их повысить", – прогнозирует Сергей Сапегин.

Сергей Куюн полагает, что если новых рекомендаций Минэкономики на этой неделе не будет, то и заметного роста цен в среднем и дискаунт-сегменте также ожидать не стоит из опасения потерять клиентов.

А вот Артем Куюн уверен: подорожание автогаза точно продолжится.

"Средняя стоимость оптовых партий газа за неделю выросла на 1 090 грн/т или на 3,5% и составила 31 240 грн/т. Основным фактором роста цен остается высокий спрос на нефтепродукты из-за дороговизны природного газа", – аргументировал эксперт.

Артем Куюн напомнил, что психологический ценовой барьер в 18 грн/л был преодолен еще в сентябре, цены в опте растут, поэтому розница будет медленно следовать за оптом. В премиум сетях цены могут остановиться возле 19 грн/л, в остальных – превысят 18 грн/л (+40-50 коп./л).

Удорожание нефтепродуктов может и без запретов Кабмина подтолкнуть украинцев к покупке электрокаров вместо автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в сюжете.