Рынок топлива: будет ли подорожание на Первомай и Пасху

Эксперты говорят о возможном росте цен на праздники почти на гривню за литр

Нефтепродукты продолжают ползуче дорожать, особенно это касается дизельного топлива. Но по регионам нет единого ценового тренда – в некоторых областях топливо даже подешевело. Также кое-где начались перебои с бензином.

О том, что произойдет с ценами на горючее в предпраздничную неделю, на Первомай и Пасху, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Цены по бензинам и газу менялись незначительно: в пределах 10 коп./л. Но единого тренда не было, как и неделю назад – в одних областях топливо чуть дорожало, в других – дешевело, в третьих – цены не менялись.

В итоге за неделю бензин подорожал на 2-7 коп./л в 12-ти областях, подешевел на 2-9 коп./л – в четырех областях и в Киеве, в восьми областях цены остались стабильными.

Максимальные цены на бензин А-92 в Луганской области: 29,09 грн за литр А-92, они стабильны уже две недели. Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 30,26 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,07 грн (-7 коп.), литр А-95 – 27,97 (-6 коп./л.).

На дизель цены поменялись намного больше, чем на бензин и газ, причем был виден четкий тренд на подорожание. Больше всего ДТ подорожало в Полтавской области – на 24 коп./л, в Сумской и Харьковской – на 23 коп./л. Еще в 11-ти областях и в Киеве цены увеличились на 1-9 коп./л, в девяти не изменились. На Ровенщине дизель подешевел на 6 коп./л. Дизтопливо, как и ранее, самое дешевое в Харьковской области – 27,70 грн/л, самое дорогое – в Киеве – 29,77 грн/л.

Средняя цена на автогаз повысилась на 2 коп./л, до 15,79 грн/л. Самый дорогой газ в Луганской области – 16,17 грн/л, самый дешевый в Черниговской – 15,53 грн/л. В обеих областях цены на газ не менялись.

Разброс цен увеличился по бензинам и дизтопливу и не изменился по автогазу. По А-92 разброс составляет 7,7% (2,09 грн/л), было 7,5%, по А-95 – 8,2% (2,29 грн/л), было 5,9%, по дизелю – 7,5% (2,07 грн/л), было 7,4%, по автогазу – 4,2% (0,64 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,77 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,64 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,25 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,81 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят о том, что постепенно исчезает один из двух рисков, угрожавших стабильности топливного рынка – речь идет о дефиците дизеля и автогаза.

"Риски дефицита нефтепродуктов, которые еще неделю казались очень большими, к концу месяця выглядят намного меньшими, – анализирует Геннадий Рябцев. – Топливо есть, поставки стабильны, белорусские поставщики (Мозырский НПЗ), обещают, несмотря на плановый ремонт, продать столько ресурса, сколько потребуется украинским потребителям, даже сверх контрактов. А вот риск роста цен в рознице остается, так как за апрель из-за их повышения в опте на 4-6% накопился потенциал для подорожания. Он составляет до 1 гривни на литре".

По словам Сергея Куюна, прошедшая неделя для оптового рынка выдалась более спокойной, чем предыдущая, когда цены летели вверх, а предложений было мало.

"Цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 9 коп./л (+0,38%), бензины – на 22–29 коп./л, или на 1%, – уточнил Сергей Куюн. – Более спокойному ходу событий сопутствовал мировой рынок, котировки нефти и нефтепродуктов оставались стабильными, нефть зафиксировалась на отметке 65 долларов за баррель".

Сергей Куюн упомянул о скандале вокруг одной из сетей нижнего ценового сегмента – это "БРСМ- Нафта". Эксперт рассказал, что Госфискальная служба арестовала в резервуарах нефтебазы "БРСМ" в с. Переяславском (Киевская обл.) почти 350 т компонентов и присадок для изготовления моторных топлив. Также было арестовано 185 т и 204 т нефтепродуктов, идентифицированных как бензины А-95 и А-92 и 337 т продукта, обозначенного как дизтопливо.

Все это якобы принадлежит компаниям, аффилированным с БРСМ. В публичных комментариях официальные представители "БРСМ-Нафты" отрицают связь с данными компаниями и нефтебазой в Переяславском.

Артем Куюн отметил, что сжиженный газ в опте продолжает дешеветь при имеющемся профиците ресурса. Если неделю назад средняя цена в опте была 24 840 грн/т, то вчера уже 23 600.

"Заметное снижение стоимости ресурса наблюдается в западных и центральных регионах. В восточных и южных областях цены существенно не изменились", – уточнил эксперт.

По его словам, стоимость газа снижается под давлением избытка ресурса на украинской границе, из-за чего стали еще привлекательнее поставки из Польши, Литвы, Румынии и других западных стран. Трейдеры отмечают, что сегодня существует обилие предложений по поставке газа через западную границу по приемлемой цене.

Что может измениться за неделю

Эксперты прогнозируют, что средние розничные цены на бензин и ДТ на наступившей неделе сохранятся. Но отмечают: потенциал для подорожания сформирован из-за роста оптовых цен.

"На протяжении праздников, мы скорее всего, увидим рост цен на 4-6%, больше на дизеле, до 1 грн/л, меньше на бензине, около 50-60 коп./л", – уточнил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн также говорит, что до конца апреля роста цен на бензин и ДТ не будет. Но на май прогноз прежний – рост.

"По бензинам видим потенциал на 1 грн/л. По дизелю – будет зависеть от размера дефицита. Теоретически можем потребность в дизтопливе закрыть, хотя ожидания поставок на май остаются напряженными", – анализирует Сергей Куюн.

Артем Куюн изменил свой прогноз по поводу возможного подорожания газа на майские праздники.

"До конца апреля цены сохранятся стабильными, на майские праздники подорожание сжиженного газа тоже маловероятно из-за значительных запасов, хотя объективно цена должна быть выше копеек на 50 за литр", – говорит Артем Куюн.

С начала года бензин и ДТ подорожали на 15%, сжиженный газ на – 25%. Что думают об этом водители – смотрите в сюжете.

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