Рынок еще не готов? Когда Нацбанк разморозит курс доллара

Когда НБУ отпустит курс / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ курс доллара в Украине заморозили на уровне 29,25 грн. Тогда также ввели ряд других ограничений, которые за последние два месяца Нацбанк постепенно отменяет.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал Интерфакс-Украина, почему курс все еще держат фиксированным, и когда его разморозят.

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У фиксированного курса преимуществ больше

Николайчук пояснил, что основные параметры, по которым сравнивают режимы обменного курса во время войны, таковы:

какой из них более полезен для достижения целей по инфляции;

удержания макроэкономического баланса;

поддержания конкурентоспособности производителей.

И пока, по словам представителя НБУ, фиксированный курс имеет больше преимуществ. Пока ситуация не меняется, и потому возвращаться к плавающему курсу Нацбанк считает нецелесообразным.

Как долго курс будет заморожен

Соответственно, размораживать курс не будут, пока это будет приносить больше пользы. Николайчук отметил, что Нацбанк хочет отменить это ограничение, но такая цель не есть самоцелью, поскольку для такого решения следует подготовить условия.

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"Мы должны снова наладить действие монетарной трансмиссии. Потому что отпустить обменный курс, не имея возможности влиять на него процентной ставкой, не будет слишком взвешенным решением", – объяснил он.

Кроме того, если курс снова будет гибким, он не должен характеризоваться существенной коррекцией в одну или другую сторону.

Николайчук добавил, что рынок практически готов к отпуску курса. Но короткие шаги Нацбанка более эффективны для выравнивания дисбаланса на рынке, чтобы размораживание курса не было потрясением.

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"Краткие, но более частые шаги более целесообразны для ситуации, когда рынок уже почти, но еще не совсем полностью готов к плавающему обменному курсу. Соответственно центральный банк в такой ситуации будет пытаться найти новую точку равновесия, где рынок сам сбалансируется. И дальше курс будет плавать в довоенном формате", – добавил Николайчук.

Что происходит с долларом на черном рынке

Как мы говорили ранее, 17 мая средний курс продажи американского доллара составлял 34,9 грн, а курс покупки – 34,5 грн. Самый низкий курс продажи среди предложений составлял 34,5 грн/долл, а самый высокий – 35,3 грн/долл. Напомним, что официальный курс доллара составляет 29,25 грн.

Также аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак рассказал "Сегодня", в каких пределах будет колебаться курс продажи наличного доллара в ближайшее время. Эксперт уверен, что сильной девальвации гривни ждать не стоит, поскольку курс жестко удерживает Нацбанк.

Кроме того, мы писали, какой курс валют НБУ рассчитал на четверг, 19 мая.