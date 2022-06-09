Российская экономика разваливается: что ждет страну из-за санкций и войны

Экономика России рушится на глазах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции и большая война против Украины загонят на дно экономику агрессора. Уровень развития России и жизни граждан может вернуться к началу 2000-х годов.

Об этом пишет издание USA Today ссылаясь на анализ Института международных финансов.

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Отмечается, что экономика страны сократится на 15% в 2022 году и еще на 3% в 2023 году. Для многих стран такие показатели не являются критичными, но в отношении РФ важно помнить, что она продолжает вести войну против нашего государства и находится под экономическими санкциями, которые в дальнейшем будут только ужесточаться.

"Западные союзники могут предпринять дополнительные шаги в ближайшие недели и месяцы, чтобы продолжать оказывать давление на российское правительство", – пишет издание.

При этом РФ продолжает защищаться от международных санкций дорогим газом и нефтью, а российский Центральный банк повысил процентные ставки и ввел контроль за капиталом.

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Санкции против России

Европейский союз разрабатывает уже седьмой пакет санкций против РФ за войну в Украине. В него могут внести полное эмбарго на энергоносители агрессора, хотя зависимость нескольких стран-членов ЕС от российского газа еще очень велика.

По словам посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова, чтобы договориться с остальными странами по поводу отказа от энергоносителей из РФ, нужно решить ряд технических вопросов.

Ранее мы рассказывали, как санкции Запада остановили работу крупного вагоностроительного завода в России. Также писали, когда россияне почувствуют эффект от санкций.