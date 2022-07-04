Россияне останутся без важнейших медикаментов – что больше не привезут в РФ

Россияне останутся без некоторых вакцин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Одна из крупнейших фармкомпаний мира американская MSD прекращает поставки вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита в Россию.
Об этом пишет российское издание со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что компания сохранит продажи своих не имеющих аналогов препаратов, а вышеупомянутые вакцины можно найти и у других изготовителей.
Источники газеты сообщают, что MSD разослала контрагентам сообщения о прекращении поставок вакцин от ветряной оспы ("Варивакс"), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II).
Соучредительница АНО "Коллективный иммунитет" Антонина Обласова подтвердила эту информацию и заявила, что по закону MSD может перестать поставлять такие лекарства только через год с момента уведомления Минздрава о своих планах это сделать.
В российском Министерстве здравоохранения пока не ответили на запрос журналистов.
Поставки лекарств в Украину
Ранее мы говорили, что война может серьезно изменить ситуацию с ценами и доступностью лекарств в Украине. Только в июне цены на аптечную продукцию, по предварительным подсчетам, выросли на 20%.
По данным аналитической компании Pro-Consulting, из-за активных военных действий на территории Киевской и Харьковской областей уничтожено более 20% всех складов с особым температурным режимом.
О том, приведет ли это к дефициту медикаментов в стране, читайте в нашем материале.
"Сегодня" раньше писали, с каким дефицитом столкнутся украинцы в ближайшее время, и рассказывали, какие материалы россияне массово воруют из-за их нехватки.