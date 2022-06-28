Украинцев ждет дефицит лекарств? Что будет с поставками во время войны

Эксперты рассказали, чего ждать на фармацевтическом рынке в Украине в ближайшее время

/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война может серьезно изменить ситуацию с ценами и доступностью лекарств. Уже в июне цены на аптечную продукцию, по предварительным подсчетам, выросли на 20%.

О том, почему так произошло и что будет дальше, рассказали эксперты UBR.ua

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По словам генерального директора "Тева Украина" Дмитрия Спицына, его компания продолжает продавать препараты по цене, которая была зафиксирована еще в середине февраля.

Тоже самое заявили и у отечественного производителя "Дарница", но только в два первых месяца войны, а потом, из-за серьезного подорожания стоимости сырья и логистики, цены пришлось поднять.

В компании заявили, что дальнейшая ситуация будет зависеть от ситуации с долларом и бензином. Отечественные производители столкнулись еще и с нехваткой упаковочных материалов.

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Будет ли дефицит лекарств?

По данным аналитической компании Pro-Consulting, что из-за активных военных действий на территории Киевской и Харьковской областей, уничтожено более чем 20% от всех складов с особым температурным режимом.

Однако глобального дефицита на фармацевтическом рынке в ближайшее время эксперты не прогнозируют. Дело в том, что в Украину поступает большое количество медикаментов, как за счет гуманитарных грузов, так и импортных фармкомпаний.

Например в немецкой компании Bayer заявили, что уже наладили новую логистику и утверждают, что цены на некоторые свои позиции не только не поднимали, но и снизили.

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Что будет с ценами в ближайшее время?

К сожалению, представители компаний не стали называть конкретных цифр и возможных ценовых колебаний.

В Pro-Consulting отметили, что в ближайшее время на рост цен на лекарства повлияют девальвация гривны, увеличение себестоимости и транспортировки продукции.

Если говорить об отечественных производителях, то по ним ударят издержки, связанные с активными боевыми действиями.

"С проблемами могут столкнуться также люди, которым необходимы узкоспециализированные лекарства из России, однако их с высокой вероятностью можно будет заменить препаратами из других стран. Доля российского импорта в фармацевтической продукции в 2021 году не превышала 0,5%", – отметили в Pro-Consulting.

Дефицита ряда критически важных препаратов (инсулин или Л-тироксин) удалось компенсировать, отмечают аналитики. В том числе, за счет большого числа жителей, выехавших за границу и поставок гуманитарной помощи.

"Сегодня" ранее писали, какой дефицит ждет украинцев и рассказывали, без каких продуктов останутся россияне.