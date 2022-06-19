Россияне набросились на кредиты украинцев: что происходит с долгами клиентов ПриватБанка

Долги украинцев перед ПриватБанком стали российскими в Херсонской области / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Житель Херсонской области, которая сейчас находится под оккупацией Российской Федерации пожаловался на то, что его кредит из украинского ПриватБанка перешел в российский "Тинькофф Банк".

Как пишут в Telegram-канале "Адвокат права", таким образом российским оккупантам удалось завладеть базой данных должников финансовых учреждений нашей страны.

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Украинец опубликовал переписку с менеджером российского "Тинькофф Банка", который подтвердил, что его долг с украинского финучреждения перешел в российское:

В Херсонской области долги украинцев из ПриватБанка перешли в российский "Тинькофф Банк"

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Отметим, что ранее оккупационные власти в Херсонской области обещали украинцам списать все долги перед банками.

Что будет с кредитами в Украине?

Мы уже писали, что Нацбанк решил повысить учетную ставку до 25%. Были опасения, что стоимость кредитов в Украине после этого увеличится, однако регулятор заверил, что такого не будет.

Одна из причин – стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь на фактическую стоимость фондирования, то есть депозитов населения и бизнеса. На размер учетной ставки в таком случае банки не ориентируются. Поэтому в НБУ отмечают, что кредитные ставки будут расти постепенно и соразмерно росту стоимости депозитов и преимущественно с сохранением текущего спреда между ними.

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Читайте в нашем материале о том, что делать, если не можете вернуть кредит, и какие прогнозы относительно кредитования дали в НБУ.