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Родителям тяжелобольных детей пересмотрят стаж для пенсии

Ксения Капустинская
13 августа, 07:00
Период, когда работник находится в неоплачиваемом отпуске по уходу за больным ребенком, будут засчитывать в трудовой стаж

Отпуск по уходу за больным ребенком засчитают в стаж / Фото: Getty Images, Сегодня

В Украине ввели дополнительную поддержку работников, которые ухаживают за больным ребенком в период отпуска без сохранения заработной платы. Такой период теперь будет засчитан в трудовой стаж работника, а значит, будет учитываться при начислении пенсии.

Речь идет об уходе за детьми, которые:

  • имеют инвалидность,
  • больны тяжелым перинатальным пораженим нервной системы,
  • имеют тяжелый врожденный порок развития,
  • больны редкими орфанными заболеваниями,
  • имеют онкологические или онкогематологические заболевания,
  • больны детским церебральным параличем,
  • имеют тяжелое психическое расстройство,
  • имеют сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),
  • имеют острое или хроническое заболевание почек IV степени,
  • получили тяжелую травму,
  • нуждаются в трансплантации органа,
  • нуждаются в паллиативной помощи.

"Правительство внесло изменения в Порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование... Было принято решение об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лицо, которое получает надбавку на уход, находясь в отпуске без сохранения заработной платы по достижению ребенком трех лет", – сообщил "Пенсионный курьер".

Согласно трудовому законодательству, работникам гарантирован по необходимости отпуск без сохранения зароботной платы, если ребенок не достиг 18-летнего возраста. Ранее период, пока работник был в таком отпуске, в страховой стаж не учитывался.

Сколько стажа нужно для пенсии

С 1 апреля 2021 года в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу.

Напомним, некоторые категории украинцев могут подтвердить стаж для пенсии без трудовой книжки.

При этом украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст:

А теневая занятость может перестать быть преградой для пенсии.

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