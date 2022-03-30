РФ заблокировала в Черном море 90 судов с продовольствием

РФ не разрешает 94 судам выйти из Черного в Средиземное море/Фото: коллаж: "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что РФ заблокировала в Черном море несколько десятков торговых судов с продовольствием. Это может привести к экономическому кризису в нескольких регионах.

Об этом сообщает Newsweek.

Реклама

Подробности

Продовольственная безопасность из-за войны РФ против Украины становится все более серьезной глобальной проблемой, поскольку Украина и Россия являются крупными производителями сельскохозяйственной продукции. Черное море, главный маршрут мировой торговли зерном, по-прежнему находится под угрозой со стороны российских сил.

"30% мирового экспорта пшеницы обычно поступает из региона Черного моря, как и 20% мировых объемов кукурузы и 75% подсолнечного масла", — заявила Шерман.

РФ не разрешает 94 судам, перевозящим продовольствие на мировой рынок, выйти из Черного в Средиземное море.

"Неудивительно, что многие грузоотправители сейчас не решаются отправлять суда в Черное море, даже в российские порты", — добавила Шерман.

Цены на продовольствие, и без того высокие на фоне пандемии COVID-19, продолжают расти. Цены на пшеницу в этом году выросли на 20-50% на Ближнем Востоке и Африке.

Реклама

Россия на пороге масштабного кризиса

Финансовая система России, потерпевшая серьезный удар после введения санкций западными странами, продолжает разрушаться уже из-за действий граждан РФ.

Как свидетельствуют данные Центробанка РФ, россияне в феврале этого года вывели из банков 3,5% своих средств или 1,2 трлн. Примечательно, что массово забирать свои сбережения жители России стали за шесть дней до того, как их "доблестная" армия начала полномасштабную войну против Украины.