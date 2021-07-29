Ревизоры МВФ приедут в Украину, а Ощадбанк готовят к приватизации – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский. Фото Reuters

Ревизоры МВФ приедут в Украину, Ощадбанк готовят к приватизации, доллар в Украине подорожал, "Новая почта" впервые отправила посылку с беспилотным самолетом, Сенаторы решились на шантаж Байдена из-за "Северного потока – 2".

Сайт "Сегодня" собрал самые главные экономические новости четверга, 29 июля.

Когда ждать ревизоров МВФ в Украине

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала конструктивным разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, она анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре, о чем сама и сообщила в своем Twitter.

Георгиева и Зеленский пообщались по телефону / Фото: AFP, Twitter, president.gov.ua

Ощадбанк готовят к приватизации

Государственный Ощадбанк может получить 100 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом сам ЕБРР получит право выкупа доли в банке. То есть такое соглашение – это шаг к приватизации Ощадбанка. Решение еще должен согласовать глава Минфина Сергей Марченко от имени правительства.

Какую именно долю акций может получить в перспективе ЕБРР, пока не сообщается. Эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз предполагает, что речь может идти о 20-25% акций банка.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов / Фото: Getty Images, minfin.com.ua

Доллар в Украине подорожал впервые за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 30 июля. "Зеленый" будет стоить 26,89 грн, а евро – 31,92 грн. По сравнению со значениями 29 июля курс доллара вырос на три копейки. Это первое повышение курса с 21 июля. Тем не менее за неделю – с 23 по 30 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 30 копеек. Доллар остался на годовых минимумах, но эксперты уже предупреждали, что падение курса доллара скоро закончится.

Реклама

Доллар снова дорожает. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Pixabay

"Новая почта" впервые отправила посылку с беспилотником

"Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон"). Посылка поднялась на высоту 300 метров в 7:00 с аэродрома "Чайка" (Киевская обл.), а на аэродром "Коротич" (Харьковская обл.) прибыла в 12:00. Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.

Тестовую отправку совершил беспилотный самолет Discovery . Коллаж: "Сегодня"

"Северный поток – 2": сенаторы решились на шантаж Байдена

Группа сенаторов-республиканцев Конгресса США пригрозила заблокировать двух кандидатов на государственные должности, если администрация президента Джо Байдена не изменит свою позицию по "Северному потоку – 2" и не введет новые санкции в отношении проекта. Об этом говорится в письме сенаторов на имя министра финансов США Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.

Речь идет о кандидатурах Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были выдвинуты на должности в Минфине. Эти должности подразумевают контроль над финансовыми санкциями.

Сенаторы-республиканцы требуют санкций против "Северного потока – 2" / Фото: Pixabay, REUTERS, REUTERS/Hannibal Hanschke