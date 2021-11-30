Рада все же приняла "налоговый закон": что и когда изменится в Украине

Рада приняла в целом налоговый закон / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №5600, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании 30 ноября, за проголосовали 255 нардепов.

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Теперь, если законопроект подпишет Владимир Зеленский, в Украине с 22 января предусмотрены следующие изменения:

введение минимального налогового обязательства на землю в размере 1,4 тыс. грн за каждый гектар в год;

вводится налог в размере 18% на доходы от продаж сельхозпродукции на сумму более 12 минимальных зарплат;

будет уменьшена минимальная площадь земли фермерского хозяйства;

четыре группы плательщиков, занимающихся разведением домашней птицы (кроме кур), исключаются из плательщиков единого налога;

налог на продажу второй недвижимости в течение года установлен в размере 5%, а третьего и всех последующих объектов по ставке 18%; в то же время продажа первого объекта недвижимости в течение года налогом не облагается, при условии, что находится в собственности продавца более 3 лет;

ограничение и отказ в выезде руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов-должников в случае невыполнения налогового долга.

Налоговая будет проверять физлиц

Уже с 1 декабря в Украине создадут специальное подразделение на базе налоговой службы, которое будет совершать индивидуальные проверки украинцев на предмет честности уплаты налогов.

Нарушителей, у которых доходы и расходы будут серьезно расходиться, налоговики могут заставить объяснить источник происхождения доходов или досчитать налоговое обязательство.

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О том, кого будут проверять в первую очередь, пока неизвестно, однако эксперты отмечают, что, возможно, будут использованы разные способы проверки, вплоть до жалоб соседей.

"Сегодня" также писали, что для украинцев поднимут некоторые виды налогов с 1 декабря, а также увеличат размер минимальной заработной платы.