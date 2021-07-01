Рада приняла закон об электронном чеке. Как это поможет покупателю

У покупателей появится больше прав / Фото: Depositphotos
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который позволяет получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Что дает законопроект о гарантийных обязательствах в электронном виде:
- предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары, гарантийные талоны в электронном варианте, а не в бумажном;
- сохраняет возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;
- предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.
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"Возникла необходимость урегулировать на законодательном уровне предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров, что улучшит сервис для потребителей и упростит условия ведения бизнеса", - говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее новости "Сегодня" писали, что бизнес в Украине отказывается выдавать чеки и использовать кассовые аппараты.
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