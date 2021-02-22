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Бизнес в Украине отказывается выдавать чеки и использовать кассовые аппараты

22 февраля, 09:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нарушителей стало вдвое больше, а количество штрафов выросло в пять раз, если учитывать частоту проверок

Требования закона о кассовых аппаратах (РРО) за 2020 год нарушили почти 16,5 тыс. украинских предпринимателей. Это вдвое больше, чем годом ранее (9 944). Большинство нарушителей либо не выдавали чеки, либо вообще не имели кассового аппарата.

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Что интересно – количество самих проверок не увеличилось, то есть нарушать стали действительно больше. Если говорить о соотношении числа проверок и нарушений, то получится, что штрафовать стали в пять раз чаще.

Такие подсчеты сайту "Сегодня" предоставила платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Количество нарушений почти равнялось количеству проверок. Рост нарушений начался в карантинном апреле: еще в марте их насчитали 411, а к декабрю стало уже 2256.

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При этом с августа 2020 году в Украине появился новый тренд. Предприниматели получили возможность вместо бумажных чеков отчитываться перед ГНС облачными чеками онлайн, а в качестве кассового аппарата применять обычный смартфон. Такое техническое решение называется ПРОО (программное РРО).

Количество облачных чеков в Украине растет с каждым месяцем и составляет уже 5% от общего количества. На конец января 2021 года 55,6 тыс. предпринимателей использовали планшеты и смартфоны для выписки облачных чеков.

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Как известно, в Украине отсрочили обязательное введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. "Пауза" для ФОПов 2-4 групп устанавливается до 1 января 2022 года.

Видео: Сегодня

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кассовые аппараты предприниматели нарушение чеки ГНС кассовый чек РРО проверки бизнеса

Источник: Сегодня

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