Рада поддержала закон о финуслугах: появится ли в Украине аналог банковской тайны

Обновленный закон будет регулировать взаимодействие поставщика финансовых услуг с клиентами и защиту их прав

Верховная Рада 247 голосами приняла за основу проект законов о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065), призванный создать новую модель регулирования деятельности по предоставлению финуслуг.

Законопроект предусматривает обновление закона о финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг с целью закрепления новых подходов к регулированию рынков финуслуг и деятельности финучреждений. Проект предлагает определить:

соответствующую терминологию;

виды финансовых услуг;

принципы взаимодействия поставщика финансовых услуг с клиентами (потребителями) и защиты их прав;

основные принципы деятельности по предоставлению финансовых услуг;

основы госрегулирования и надзора за деятельностью по предоставлению финуслуг и т. п.

Законопроект также предлагает внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс, законы "О Национальном банке Украины", "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", "О банках и банковской деятельности" и ряд других законов Украины.

Документ расширит положения об обязанностях поставщика финансовой услуги предоставлять полную и комплексную информацию и установить требования не только к рекламе финуслуг, но и к любой другой форме распространения информации о финансовых услугах с целью максимальной защиты клиентов от ложной или манипулятивной информации.

Кроме того, законопроект вводит понятие "тайна финансовой услуги" как упрощенного аналога банковской тайны, устанавливается режим ее защиты и раскрытия финансовыми учреждениями и регуляторами.

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Документ также закрепит положения об аутсорсинге с определением порядка взаимодействия между ними, ответственности и роли регулятора; введет возможность существования саморегулируемых организаций – участников рынка, установит задачи, принципы и методы госрегулирования деятельности по предоставлению финуслуг.

Напомним, с 27 апреля вступили в силу требования НБУ: банкам запретили мелкий шрифт в договорах, а кредиты и депозиты оформляют по новым правилам.

Также сообщалось, что все небанковские финансовые учреждения вроде ломбардов, страховых, лизинговых и факторинговых компаний, операторов почтовой связи, предоставляющих финансовые услуги, должны подать в НБУ информацию о структуре собственности.

Напомним, украинцы резко увеличили спрос на небанковские финансовые услуги.

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