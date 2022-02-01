"Пытаются отвлечь внимание": Коболев дал первый комментарий после обысков ГБР

Коболев дал эксклюзивный комментарий в прямом эфире / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что ГБР несколько раз предупреждали его не возвращаться в Украину из командировок.

Об этом бывший глава компании, у которого внезапно произвели обыск представители Государственного бюро расследования, заявил в эфире "Украина 24".

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Коболев заверил, что дело против него раздуто и сфабриковано. По его мнению, этим делом власти пытаются отвлечь внимание от мощного газового кризиса в стране.

Он также заверил, что не будет прятаться от следствия и готов с ним сотрудничать.

"У нас в стране реальный газовый кризис, цены на газ зашкаливают. Прошлым летом было допущено несколько ошибок, как на уровне "Нафтогаза", так и на уровне политическом. Возможно, это просто желание создать политический шум, чтобы отвлечь внимание предпринимателей и других людей, которые вынуждены закрывать свое производство из-за указанных выше ошибок", – сказал Коболев.

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История дела

Как сообщили в Бюро расследований, обыски проводятся у всего бывшего руководства НАК "Нафтогаза", а также у руководителей частных предприятий. Речь идет о факте незаконного отчуждения природного газа на 2,2 млрд гривен в 2020 году.

Правоохранители проверяют информацию о том, правомерно ли "Нафтогаз" провел возвращение долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад.

По данным ГБР, тогдашнее руководство компании подало документы на заключение мирного соглашения без наличия соответствующих полномочий и оснований.

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