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Проверить переначисление и размер субсидии можно онлайн – инструкция

31 июля, 06:00

Ксения Капустинская

Все данные находятся на государственном сайте. Чтобы узнать о статусе субсидии, достаточно располагать только адресом получателя

Субсидии переназначают всем / Фото: УНИАН, Сегодня

Обновленные правила выдачи субсидий в Украине предусматривают переназначение помощи. Для большинства переназначение происходит автоматически, поэтому есть смысл проверять статус своей субсидии, пишет сайт "Сегодня".

Это можно сделать онлайн на портале Минсоцполитики. Там же доступна информация о сумме помощи по оплате услуг ЖКХ. Все данные взяты из Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Как узнать статус субсидии

  1. Перейти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua.
  2. Ввести свои данные: область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее – не нужно.
  3. Подтвердить, что вы не бот, и нажать кнопку "Искать".

Информация из госреестра о статусе субсидии

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Какая информация есть в реестре

Если вам слишком долго не переназначают субсидию, лучше обратиться в местные органы соцзащиты. Возможно, вам нужно подать дополнительные документы.

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По состоянию на середину июля, субсидии переназначили двум миллионам домохозяйств. Из них в автоматическом режиме – 1,7 млн получателей.

Подавать новые заявления нужно, если субсидия:

Также мы рассказывали, с какой квартирой не дадут субсидию.

Напомним, оформление субсидий помогает украинцам, которые не могут самостоятельно покрыть расходы на коммунальные услуги. При этом услуги ЖКХ в Украине за последний год подорожали уже на треть:

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Источник: Сегодня

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