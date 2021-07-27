"Лишние" субсидии выплатят на карточки: кому и когда ждать денег

Субсидии скоро выплатят, но они будут небольшими / Фото: Сегодня
С мая всех украинцев перевели на получение субсидий "живыми деньгами". То есть средства теперь поступают непосредственно получателю, а не государственному Ощадбанку, который оплачивает часть счета за него. В связи с этим сэкономленные излишки безналичных субсидий тоже должны перевести получателям.
Расчет осуществляется по состоянию на 1 июня этого года. Сейчас деньги получают те, у кого есть личные счета в Ощадбанке. Всем остальным придется подождать – крайний срок выплат наступает аж в декабре.
Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.
"Сейчас такое перечисление осуществляется для получателей, которые имеют открытые счета в Ощадбанке, поэтому соответствующие средства в ближайшее время должны быть отражены на банковском счете. Если же получатель не имеет открытого счета Ощадбанке, то в таком случае для получения сэкономленных сумм субсидии счет следует открыть до декабря текущего года", – отметили в ведомстве.
Документы нужно подать заново
Все, кто получал безналичную субсидию через Ощадбанк, должны заново подать документы для переназначения выплат. Еще две категории, которым субсидии не переназначат "автоматом":
- домохозяйства, которым субсидия была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица);
- домохозяйства, чья субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.
Напомним, срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.
А в Минсоцполитики ранее отмечали, что из-за ошибок на местах украинцам в отдельных городах до сих пор не переназначили субсидии на оплату коммуналки. В каких именно городах возникли проблемы, ведомство умолчало.