Простые украинцы смогут покупать землю: сколько денег нужно для начала инвестиций

Для заработка мало просто накопить средства и приобрести участок – нужно учесть еще несколько факторов, предупредили аналитики

Продажу с/х земли откроют с 1 июля / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

После открытия рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года рядовой украинец (физическое лицо) должен будет вложить минимум 3-4 тыс. долларов, чтобы инвестировать в сельхозучасток. Минимальный размер такого участка составит 2 гектара. Максимальная площадь земельного участка, которым сможет владеть физическое лицо, – 100 га.

Об этом рассказал управляющий локальными активами ICU Григорий Овчаренко, передает Minfin.

По его оценкам, низший предел стоимости гектара в Украине составляет 1,5−2 тыс. долларов. Таким образом, чтобы купить самый дешевый участок на 2 га, понадобится не менее 3 тыс. долларов.

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В то же время, как отметил директор "Универ Капитал" Александр Куликов, рынок земли в Украине будет рынком для профессионалов, а не частных лиц.

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"Мало просто купить землю, надо купить ее правильно, чтобы была возможность правильно продать. Если купить 2 гектара, то может оказаться, что на них есть только один покупатель, земля которого окружает эти 2 гектара. Больше никому, кроме этого человека, вы землю продать не сможете", – предупредил Куликов.

Напомним, по расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

Как сообщалось, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2194 о передаче земли на места. Этот документ называют "земельной Конституцией", и он является одним из ключевых для полноценного завершения земельной реформы.

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Кроме того, Зеленский заявил, что за время моратория в Украине украли земли "на два Крыма", и подсчитал, что предыдущие власти создали в середине страны фактически "офшор площадью более 8 млн га".