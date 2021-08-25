"Северный поток – 2" проиграл в суде: Украина предложит свои услуги по управлению газопроводом

Украина продолжит отстаивать свою права в суде против "Северного потока - 2". Коллаж "Сегодня"

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным. На вопрос о том, какие последствия такого решения, он ответил, что Украина предложит свои услуги в управлении российским газопроводом.

Об этом Макогон сообщил на своей странице в Facebook.

Именно то, на чем настаивает украинская сторона

Российский газопровод не освобожден от правил Европейского союза, считает гендиректор "Оператора ГТС Украины". Согласно этим нормам владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков поступающего в них газа для обеспечения честной конкуренции.

"Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по СП2. Борьба продолжается!" — написал Макогон.

Как в Украине восприняли проигрыш "Северного потока- 2" в суде

В комментариях к этой публикации (на вопрос о последствиях такого решения немецкого суда) Макогон заявил, что Украина предложит свои услуги по управлению газопроводом.

"Предложим наши услуги по управлению "Северным Потоком – 2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", – написал гендиректор "Оператора ГТС Украины".

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Почему "СП-2" проиграл в суде

Жалобу российского газопровода на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа. Согласно решению суда на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.

Так, "Северный поток – 2" должен быть независимым от "Газпрома". Компания, которая транспортирует газ, обязуется продавать свои мощности третьим сторонам.

Реакция ответчиков

Представители газопровода заявили, что "приняли к сведению" решение суда ФРГ не освобождать "Северный поток – 2" от положений газовой директивы ЕС. О дальнейшем плане действий не рассказали.

Проигрыш газопровода в суде прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Он назвал "Северный поток – 2" коммерческим проектом, который якобы нужен для "энергобезопасности ЕС".

Напомним, США ввели новые санкции против двух граждан России и одного российского судна, причастных к газопроводу "Северный поток – 2". Ограничения вводятся против АО "Нобилити" (владельца судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2"). Под те же санкции попала страховая компания "Константа" и судно "Остап Шеремета".

Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать ограничения против российского газопровода "Северный поток – 2", если РФ начнет использовать его в качестве оружия. Политик выступила и за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года.