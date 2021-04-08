Программа МВФ в Украине скоро закончится. Будет ли новая?

В Нацбанке объяснили, как обстоят дела с сотрудничеством с Фондом

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) пока что не обсуждают новую программу сотрудничества, несмотря на то, что нынешняя программа stand-by заканчивается в этом году.

Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий в интервью ZN.ua.

"Мы еще не обсуждаем этот вопрос с МВФ, работаем сейчас в рамках действующей программы. Наша задача – двигаться вперед в ее границах. <...> Это комплексная дискуссия, в которую должен быть вовлечен не только НБУ, но и, безусловно, правительство", – сказал Гелетий.

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При этом в НБУ настаивают: сотрудничество с МВФ в любом случае необходимо. Ведь оно влияет на отношение Украины с другими международными партнерами.

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"Это и финансирование от Всемирного банка (около 700 млн долларов), и макрофинансовая помощь ЕС (второй транш в 600 млн евро). Из практики я понимаю, что этих денег может не быть, если не будет сотрудничества с МВФ. А что касается продолжения сотрудничества, то мы еще об этом не дискутировали, но, безусловно, при наработке нашей позиции и видения будем учитывать макроэкономическую ситуацию, позицию ликвидности", – добавил Гелетий.

Напомним, в целом НБУ считает, что у Украины остался шанс на два транша МВФ в рамках текущей программы.

Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. А глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что "обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".

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В конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня пересмотра программы.