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ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации — что происходит

Ульяна Лебич
23 апреля, 11:25

Возобновить работу обещают совсем скоро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ПриватБанке случилась аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты банка могут столкнуться с временными задержками.

Об этом сообщают в пресс-службе финучреждения.

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Так, временные задержки могут быть в:

  • работе сервисов банка;
  • сети банкоматов;
  • оплаты картами покупок через торговые терминалы.

"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы", — отметили в пресс-службе.

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