ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации — что происходит

Возобновить работу обещают совсем скоро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В ПриватБанке случилась аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты банка могут столкнуться с временными задержками.
Об этом сообщают в пресс-службе финучреждения.
Так, временные задержки могут быть в:
- работе сервисов банка;
- сети банкоматов;
- оплаты картами покупок через торговые терминалы.
"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы", — отметили в пресс-службе.
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