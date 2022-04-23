ПриватБанк повідомив про аварійну ситуацію — що відбувається

Відновити роботу обіцяють зовсім скоро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ПриватБанку трапилася аварійна ситуація з каналами звʼязку, через що 23 квітня клієнти банку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками.

Про це повідомляють в прес-службі фінустанови.

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Так, тимчасові затримки можуть бути в:

роботі сервісів банку;

мережі банкоматів;

оплати картками покупок через торгові термінали.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", — зазначили в прес-службі.

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