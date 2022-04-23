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ПриватБанк повідомив про аварійну ситуацію — що відбувається

Уляна Лебич
23 квітня, 11:25

Відновити роботу обіцяють зовсім скоро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ПриватБанку трапилася аварійна ситуація з каналами звʼязку, через що 23 квітня клієнти банку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками.

Про це повідомляють в прес-службі фінустанови.

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Так, тимчасові затримки можуть бути в:

  • роботі сервісів банку;
  • мережі банкоматів;
  • оплати картками покупок через торгові термінали.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", — зазначили в прес-службі.

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