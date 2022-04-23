ПриватБанк повідомив про аварійну ситуацію — що відбувається

Відновити роботу обіцяють зовсім скоро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У ПриватБанку трапилася аварійна ситуація з каналами звʼязку, через що 23 квітня клієнти банку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками.
Про це повідомляють в прес-службі фінустанови.
Так, тимчасові затримки можуть бути в:
- роботі сервісів банку;
- мережі банкоматів;
- оплати картками покупок через торгові термінали.
"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", — зазначили в прес-службі.
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