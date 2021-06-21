ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24"

Нововведения внедряются в разное время для пользователей из разных областей Украины. В банке уверяют, что это нормальная практика

Тарифы "Приват24" обновляются / Фото: УНИАН, Flickr

Комиссии при переводе средств через "Приват24" постепенно повысятся с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше 3 и не более 200 гривен). Такие расценки государственный ПриватБанк ввел в шести областях Украины.

Речь идет о Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Тарифы обновились с 1 июня, но клиенты финучреждения заметили их только на днях. Новый размер комиссии поэтапно введут во всех регионах.

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Пресс-секретарь финучреждения Олег Серга в комментарии UBR объяснил, что это "нормальная практика" установления тарифов и "ничего нового банк не изобретает" конкретно для этих регионов.

"Мы начали с больших областей. И дальше будем идти по другим", – отметил Серга.

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Напомним, недавно в Сети разгорелся скандал из-за ЛГБТ-карт ПриватБанка. По случаю месяца прайда госбанк выпустил специальные банковские карты, представленные в двух дизайнах: на первом варианте написано "Равенство прав", на втором нарисован человек, который держит плакат "Мы все люди".

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