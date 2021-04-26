ПриватБанк и Ощадбанк надумали продать. Что будет с вкладами украинцев?

Чиновники в один голос говорят о неэффективности государственного управления в банковской сфере, хотя "Приват" приносит бюджету огромные суммы

В четырех госбанках хранится 60% вкладов украинцев, они же выдали почти 40% всех кредитов в стране. При этом Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк уже не первый год находятся в приватизационных списках. А недавно в НБУ заявили: ПриватБанк уже скоро выставят на продажу. Есть и конкретные планы по вхождению частного капитала в "Ощад". Все это вызывает беспокойство у вкладчиков госбанков, и не только у них. Но, по крайней мере, насчет депозитов переживать не следует, говорится в сюжете "Сегодня".

Что будет с депозитами, если госбанк продадут?

Сейчас все вклады в Ощадбанке програнатированы государством в полном объеме. По крайней мере, так говорится в законе. И это собираются изменить. Если в капитал государственного банка зайдут частники, финучреждение переведут в Фонд гарантирования вкладов (компенсация вкладов до 200 тыс. гривен). Выдержит ли сам фонд такое количество новых вкладчиков, выяснила корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж.

"Фонд – это государственное учреждение, он не может обанкротиться, это не какая-то частная страховая компания. Если там не будет хватать денег, то государство будет каким-то образом предоставлять эти деньги", – объяснил советник Офиса президента Тимофей Милованов.

В Нацбанке говорят даже больше: гарантии сохранения вкладов сейчас не подкреплены соответствующими расходами в госбюджете. Поэтому по факту нечего терять.

"Эта норма – что государство гарантирует все вклады Ощадбанка – на самом деле несколько декларативная. Ну не было соответствующей строчки в бюджете, которая бы ей соответствовала", – рассказал член Совета НБУ Валисий Горбаль.

Он тоже уверяет, что переход Ощадбанка в Фонд гарантирования не несет рисков. Да и ситуация на банковском рынке стабильна, как никогда. Это, кстати, подтверждают эксперты.

"Все банки на текущий момент или практически все достаточно капитализированы, стабильны, управляются правильно и надзор присутствует", – отмечает банки Руслан Спивак.

То есть за депозиты можно не переживать. Но есть и другие вопросы.

А что с платежками за коммуналку и выплатой пенсий?

У государственных банков в Украине есть и большая социальная миссия: принимать платежи от населения с минимальной комиссией, доставлять пенсии... И в этом вопросе финансисты не так оптимистичны, как в случае с депозитами.

"Будут ли частные собственники выполнять роль социального казначейства? Конечно, нет. Они откажутся от этих всех услуг, сократят отделения. Те пенсионеры, для которых "Ощад" – единственное окно, чтобы оплатить коммуналку, будут лишены этой услуги", – считает экономист Алексей Кущ.

В том, что отделений Ощадбанка и "Привата" в случае приватизации станет значительно меньше, уверены и другие специалисты. Впрочем, сторонники привлечения в банковскую систему частных инвесторов уверяют, что это не станет проблемой, а пенсионерам не придется массово осваивать интернет.

"Сегодня многие банки активно развивают передвижные мобильные отделения, которые позволяют приехать в самое отдаленное село и предоставить полный спектр обслуживания клиентов. Это получение пенсий, банкоматное обслуживание, кредитование. Физические монолитные здания заменятся на мобильные бригады", – говорит банкир Руслан Спивак.

Зачем вообще отдавать банки частникам?

ПриватБанк и Ощадбанк – самые крупные банки Украины. "Ощад" – наследник советского Сбербанка, сейчас он крупнейший по количеству отделений. "Приват" – один из первых коммерческих банкой, национализированный почти 5 лет назад из-за риска банкротства. Сейчас он очень прибыльный.

"ПриватБанк перечислил в прошлом году 24 млрд грн дивидендов в государственный бюджет. То есть, это один из крупнейших налогоплательщиков. Будет ли частный "Приват" перечислять в бюджет 24 млрд, у меня большие сомнения", – говорит Кущ.

Так зачем продавать корову, которая дает молоко?

"Это зависит от того, что вы с этой коровой будете делать. Если у вас есть идеи, как ее кормить, выгуливать, ставить в стадо, чтобы она больше молока давала, то пожалуйста, оставляйте. Целесообразность зависит от цены. Если цена выгодная, выше, чем мы ожидаем, то мы можем заработать", – считает Милованов.

О том, что государство – неэффективный собственник ПриватБанка, и без его участия в управлении он сможет получать больше дохода, говорит и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк.

"Государство получит больше рабочих мест, лучшие сервисы. И это, наверняка, приведет в государство больше иностранных инвесторов".

Что же касается Ощадбанка, то эксперты единодушны: он консервативен, много операций проводит в физических отделениях, то есть морально устарел и требует диджитализации. Банк в прошлом году едва вышел в небольшую доходность. Но у него не проблем с судебными исками, как у "Привата".

"Нужно сделать большую домашнюю работу. Безусловно, убрать все судебные моменты, разделить банк на 2 части: в виде банка плохих активов и банка с хорошими активами. Это достаточно мощный бренд с точки зрения восприятия украинцев", – отмечает Спивак.

Сейчас покупку долей в государственных банках рассматривает Европейский банк реконструкции и развития. Это международная финансово-кредитная организация, и ее вхождение в капитал украинских государственных банков может стать маяком для других иностранных инвесторов А вот за сколько их могут продать, ни один из чиновников нам пока не ответил.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк настаивают на том, что все украинские банки должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов. О том, чтобы сделать Ощадбанк членом ФГВФЛ, говорили еще с 2018 года.